Desde Fundación Grupo Andrade, María Cristina Mieres Zimmermann trabaja por niños en contextos vulnerables

Para María Cristina Mieres Zimmerman, presidenta y directora de Fundación Grupo Andrade, “todo el mundo traemos dentro esta vocación de servicio, solo hay que saber explotarla, manejarla y guiarla”.

En su caso, la también vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social de Heraldo Media Group, tomó conciencia a temprana edad sobre la importancia de ayudar a los que menos tienen.

“En la escuela siempre nos inculcaban ayudar a los demás”, aseveró en entrevista Cristina Mieres, quien hoy, a través de Fundación Grupo Andrade, trabaja en pro de niños en contextos de vulnerabilidad. “Ayudamos a niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, niños que sus mamás están en la cárcel o que están en una institución y van a ser adoptados. Ayudamos a niñas para que sigan estudiando, a niños que viven en los basureros, etcétera”.

Fundación Grupo Andrade nació en 2016 arropada por Grupo Andrade, uno de los grupos empresariales más importantes del país, el cual, busca que sus colaboradores se integren activamente en las causas sociales, a través de esta fundación de segundo piso (es decir, que ayuda a fundaciones que ya están constituidas).

“Cuando ayudas te dan más de lo que tú das y orgullosamente te quiero decir que cuando la fundación empezó había 15 colaboradores y al día de hoy tenemos más de dos mil. La verdad es que con orgullo te lo cuento, porque esa es una parte muy importante, que las personas se sientan que pertenecen a un grupo que es socialmente responsable, eso te da pertenencia, te da empatía y sin duda valoras más lo que tienes”, aseguró la filántropa.

ELLAS A LA CABEZA DE LAS CAUSAS SOCIALES

“A través de la historia, la mujer siempre ha estado en los temas sociales”, aseguró Mieres Zimmermann al cuestionarla sobre el papel que están tomando las mujeres ante las causas sociales.

“Soy fiel creyente de que viene la época de la mujer en todos los sentidos. Estamos rompiendo paradigmas en todas las industrias, en todas las áreas. Por estas razones la mujer viene con más fuerza”, pues desde su perspectiva ahora “la mujer viene mucho más preparada en todos los sentidos: estructuralmente, académicamente, con fuerza y con motivación”.

Y es que además de combinar sus roles de filántropa y empresaria, fuera de la oficina, Cristina enfoca gran parte de su tiempo en sus seres queridos y en desarrollar su papel de mamá. “Cada día que me levanto digo ‘lo que me toca hoy, lo voy a tratar de hacer lo mejor posible’. Me toca ir a la oficina, atender una junta, estar con mi hija, con mi hijo, me toca ser hija (porque también soy hija). Me toca ser tía, hermana, prima. Lo que me toque ese día, lo trato de hacer lo mejor posible, en tiempo y forma”.

“Dejar la escalera a las generaciones que vienen” es el legado que la presidenta de Fundación Grupo Andrade quiere dejar.

“Creo que la manera de dejar la escalera es de manera correcta, porque la puedes dejar mal y no puede subir nadie. Y la manera de dejarla correctamente es con el ejemplo y con la congruencia”. Y es justo de esa manera en la que María Cristina quiere dejar la escalera para las futura generaciones.

2016 NACE FUNDACIÓN GRUPO ANDRADE

40 INSTITUCIONES HAN SIDO APOYADAS

8,862 PERSONAS HAN LOGRADO IMPACTAR

2,500 VOLUNTARIOS SE HAN SUMADO A SU CAUSA

El objeto de la fundación es ayudar a niños en situación de vulnerabilidad.

PILARES EN LOS QUE ENFOCAN EL TRABAJO

Educación

Salud

Alimentación

Juego

Vivienda

Con “Mi causa, tu causa” la fundación da visibilidad a otras organizaciones de asistencia social.

2 AÑOS TIENE MARÍA CRISTINA MIERES ZIMMERMANN COMO DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN

“Creo que es responsabilidad de todos los ciudadanos de un país ayudar al que menos tiene”. María Cristina Mieres Zimmermann. Presidenta y directora de Fundación Grupo Andrade.

