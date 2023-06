"Todos somos Erick Castillo": a 4 años de la desaparición del joven, colectivo realiza marcha en Tijuana

Desde hace cuatro años, el señor Erick Carrillo, busca desesperadamente a su hijo Erick Carrillo Álamo quien desapareció el 31 de mayo del 2019 en la colonia El Dorado en la ciudad de Tijuana y que hasta la fecha no han dado con su paradero.

Meses después, el señor Erick fundó el colectivo "Todos Somos Erick Carrillo", al que se han unido cientos de familiares que buscan a sus seres queridos.

Del 2019 a la fecha, la fundación ha localizado más de 2 mil personas con y sin vida en Baja California.

"La Fiscalía no ha trabajado nada más de lo que yo he investigado, los cateos han sido porque yo he puesto el terreno, solamente me faltaría ir con los jueces para que me otorgarán el cateo que yo no lo puedo hacer legalmente pero casi me faltaría hacer eso para hacer todo el trabajo de investigación", manifestó Carrillo.

A cuatro años de la desaparición del joven Carrillo, el colectivo y sus familiares salieron a las calles de Zona Río para marchar de forma pacífica y alzar la voz por los desaparecidos.

Alrededor de cien personas caminaron desde la glorieta Cuauhtémoc hacia el monumento México con pancartas y lonas que mostraban las fichas de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.

