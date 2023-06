Te buscamos, Jhogan Azael: adolescente de 16 años desaparece en Iztapalapa tras acompañar a su mamá a la tienda

Las desapariciones en México es un problema que aqueja a miles de familias, quienes debido a las pocas acciones de las autoridades, deciden emprender por su propia cuenta mecanismos para hacerse notar y hasta en ocasiones ellos mismos buscar a sus seres amados. La noche de este jueves 1 de junio se registró un bloqueo sobre Calzada Ermita Iztapalapa, en el cruce con la Avenida Minas, donde amigos y familiares del menor Jhogan Azael Román Ortiz exigen su pronta aparición.

El adolescente desaparecido tiene 16 años de edad y fue visto por última vez el pasado 29 de mayo, cuando salió junto con su mamá hacia una tienda ubicada en la colonia Reforma Política a bordo de una motocicleta. Los manifestantes señalan que cerraron la vialidad tras el poco apoyo de las autoridades.

Sarah Noemí, identificada como la mamá de Jhogan, dijo en entrevista con N+ que aquel lunes alrededor de las 19:00 horas ingresó a un establecimiento y dejó al adolescente afuera, cuidando el vehículo que los transportaba. Cuando la madre salió ya no encontró a su hijo, por lo que pide a las autoridades su intervención en el caso.

"Estaba la moto donde nos transportamos pero mi hijo ya no estaba. Las cámaras del C5 de la zona no funcionan. Yo quería poner la denuncia desde el día lunes, sin embargo, me dijeron que tenía que esperar 24 horas", comentó la madre mientras exigía la aparición con vida de su menor.

Los manifestantes mostraron su inconformidad con las autoridades capitalinas, ya que aseguran las cámaras que se encontraban en el área donde su hijo desapareció no sirven. "Quiero a mi hijo con vida, cuál es el objetivo de colocarlas ahí si al final no funcionarán", concluyó.

ASG