Recortes de agua en junio en la CDMX: mapa de las colonias afectadas

Si hay algo que preocupa a los habitantes de la Ciudad de México (y de todo el país) es el suministro del agua, pues el vital líquido es indispensable en todos los aspectos de la vida cotidiana y cuando falta, el caos llega. Por ello, el Sistema de Aguas (Sacmex) de la capital, informó con antelación que los próximos 5 y 6 de junio se realizarán trabajos de mantenimiento, por lo que 28 colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) resultarán afectadas.

Los trabajos mencionados por Sacmex obedecen a obras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las cuales afectarán el ramal Los Reyes Ecatepec. Con ello, la reducción del suministro de agua será del 25%, por lo que se pide a los habitantes de las demarcaciones afectadas tomar las previsiones necesarias para no verse afectados.

Para ayudar a los habitantes de las colonias afectadas a sobrellevar la reducción al suministro, Sacmex informó que se puede solicitar el servicio de pipas gratuitas llamando al Locatel 56581111; al *0311 o mediante las redes sociales oficiales del organismo. Trascendió que también resultarán afectados algunos centros médicos de la demarcación: Hospital General La Villa, Hospital Pediátrico La Villa, ISSSTE Hospital Regional 1º de Octubre y Hospital Pediátrico San Juan de Aragón.

¿Cuáles serán las colonias afectadas?

Aragón La Villa Campestre Aragón Casas Alemán Ampliación Casas Alemán Ampliación 2 Constitución de La República Ejidos San Juan de Aragón Primera Sección Ejidos San Juan de Aragón Segunda Sección El Milagro El Olivo Unidad Habitacional Ex Ejido San Juan Aragón Unidad Habitacional Fovissste Aragón Unidad Habitacional Hornos Unidad Habitacional Indeco Unidad Habitacional Infonavit Camino San Juan Aragón Unidad Habitacional Infonavit Loreto Fabela José María Morelos y Pavón I José María Morelos y Pavón II Providencia Providencia Ampliación Rosas del Tepeyac Salvador Diaz Mirón San Felipe de Jesús San Juan de Aragón Pueblo de San Juan de Aragón Tepeyac Insurgentes Vasco de Quiroga Villa de Aragón Fraccionamiento Villa de Aragón

