En vilo implementación del Plan B para 2024

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe aclarar si se aplican los 90 días para resolver la constitucionalidad de la segunda parte del llamado “Plan B” de la reforma electoral para que, en su caso, se aplique en las elecciones de 2024; que bajo esta premisa vencen este 2 de junio.

En tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE) “no tiene Plan B” en caso de la implementación de la reforma electoral, pero advirtió que, en su caso, su implementación dependerá del tiempo y los recursos del órgano electoral.

De acuerdo al artículo 105 Constitucional, textualmente establece que las leyes electorales deben ser promulgadas 90 días antes del inicio del proceso electoral.

INE verá el caso en particular Foto: Cuartoscuro

“Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales” señala dicha disposición.

El consejero Arturo Castillo, detalló que de aplicarse el 105 constitucional el plazo puede vencer este 02 de junio o la próxima semana.

“Esto es, antes de la primera sesión que celebre este Congreso General en el mes de septiembre, si la Corte decidiera hacer una interpretación más extensiva y considerará que la resolución que en su caso emita respecto del Plan B también debe estar sujeta a la restricción que plantea este artículo constitucional, el término para que emita esta resolución podría vencerse desde el día de mañana (2 de junio), hasta el transcurso de la próxima semana”, señaló el consejero.

INE no tiene "Plan B"

Añadió que los 90 días aplican solo para la promulgación de leyes, sin embargo, dijo que será la corte quien defina si este plazo aplicará en caso de que la reforma sea declarada constitucional.

“La literalidad de la Constitución solamente se refiere a la promulgación de leyes, pero siempre la corte como la máxima autoridad de interpretación constitucional podría determinar qué datos efectos también implicarán a sus resoluciones, habrá que esperar qué deciden ellos”, recalcó.

Sin embargo, la consejera presidenta señaló que esperarán la resolución de la corte y en caso de que se declare la constitucionalidad, su implementación será decisión del INE de acuerdo al tiempo y a los recursos del órgano electoral.

En su oportunidad, la consejera Dannia Ravel señaló que el INE no tiene Plan B, para la implementación de la reforma electoral.

“Si hay un Plan B para el Plan B, no lo hay porque tenemos una instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que consiguió una suspensión, nosotros no podríamos entrar en un desacato de esta suspensión, haber hecho una actividad para que nosotros lo implementáramos eso hubiera implicado no observar lo que nos ordenó la Suprema Corte y hacer también un desgaste institucional para algo que no teníamos la certeza si se iba a implementar” señaló.

DRV