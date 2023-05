Festival Plastianguis de la CDMX: Cambia plástico por productos de la canasta básica

¿Te interesa promover la cultura del reciclaje? La Autoridad del Centro Histórico (ACH) anunció el Festival Platianguis, en donde las personas podrán intercambiar productos de plástico por otros de la canasta básica, los cuales "valen" en el evento entre 15 y 20 por ciento menos.

“El gobierno de la Ciudad de México ha hecho muchos esfuerzos en el manejo de la basura, pero no puede solo, la industria no puede sola, la ciudadanía no puede sola, es un esfuerzo conjunto para que la gente conozca el buen manejo y puedan obtener un beneficio”, comentó Rubén Muñoz, director de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene de la Asociación Nacional de la Industria Química.

Entre los esfuerzo que ha realizado la administración de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en favor del reciclaje destaca la creación de la planta de reciclamiento de basura; a la fecha se construye una en San Juan de Aragón y hay otra ya en funcionamiento en la alcaldía Azcapotzalco.

La Autoridad del Centro Histórico anunció el Festival Plastianguis. Foto: ACH CDMX.

Horario del Festival Plastianguis

El primer Festival Plastianguis se presentará por primera vez en el Centro Histórico de la Ciudad de México el próximo sábado 13 de mayo a las 09:00 horas. Los asistentes pueden llevar todo tipo de residuos plásticos; el lugar contará con cuatro módulos: separación, pesaje, entrega de vale o PLATIcheque y canje.

El esquema de intercambio quedará de la siguiente manera:

1 un kilo de PET (aproximadamente 33 botellas de 600 ml) recibirán 6 PLASTipesos .

(aproximadamente 33 botellas de 600 ml) recibirán . 1 kilo de PEAD (aproximadamente 25 botellas de detergentes de 950 ml) recibirán 6 PLASTipesos.

200 gramos de PVC (una cortina de baño pesa alrededor de 280 gramos) recibirán 3 PLASTipesos.

50 gramos de PEBD (aproximadamente 17 bolsas de supermercado) recibirán 3 PLASTipesos.

200 gramos del PP (aproximadamente 50 tapas rosca de bebidas carbonatadas) recibirán 3 PLASTipesos.

50 gramos de EPS (aproximadamente 25 vasos desechables de 296 ml) recibirán 5 PLASTipesos.

Los proyectos de reciclaje son una de las estrategias apoyadas por Claudia Sheinbaum, quien desde el inicio de su gobierno en la CDMX ha impulsado medidas que ayuden a prevenir el daño al medio ambiente y a su vez, se cultive la cultura del reciclaje.

