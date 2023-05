Evelyn Salgado convoca a municipios a trabajar bajo una misma línea, en unidad por la seguridad de las y los guerrerenses

“La construcción de la paz es tarea de todas y todos, de los tres niveles de gobierno, de coordinación y de unidad”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al encabezar la segunda sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde se proyectó el ejercicio del gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP),para el Ejercicio Fiscal 2023, con un monto estado - federación de 314 millones de pesos, que constituye la plataforma financiera para los programas y acciones enmarcadas en la política de seguridad nacional y estatal.

“La paz se construye como todo lo bueno, y ese es el objetivo que nos planteamos para el desarrollo y bienestar de Guerrero. Quienes hoy tenemos el alto honor de dirigir los destinos de Guerrero asumimos la tarea y el compromiso de construir las acciones y estrategias que habrán de pacificar a Guerrero que no es una tarea fácil”, puntualizó la gobernadora.

En su mensaje, la mandataria estatal, reiteró que Guerrero sigue la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de atacar las causas que han generado la violencia, misma que consideró que sí está funcionando y dando resultados, sin combatir el fuego con el fuego, para avanzar a una paz duradera.

“No vamos a combatir el fuego con más fuego, esa nunca ha sido la estrategia que va a funcionar, porque si no atendemos las causas que han originado toda esta violencia, el rezago, la desigualdad y la pobreza no vamos avanzar a una paz duradera. No daremos jamás cifras maquilladas que no vayan acorde a lo que se está haciendo en el estado, actuando con la verdad y con transparencia”, enfatizó Evelyn Salgado.

La mandataria dijo que es aliada de los municipios en las tareas de seguridad para fortalecer y profesionalizar a las policías, por lo que urgió a trabajar coordinados en unidad bajo una misma línea de acción en absoluta rectitud para generar las condiciones de bienestar en sus municipios.

"El único pacto es con el pueblo de Guerrero, el único esfuerzo es con transparencia, con honestidad, sin corrupción, que hay que erradicar de raíz, avanzando sin acuerdos en lo oscuro, trabajando de la mano de las diversas instituciones y fuerzas armadas, tomando las decisiones y estrategias trabajando juntas y juntos", afirmó Evelyn Salgado.

En la sesión ordinaria el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Víctor Francisco Olivares Guzmán, detalló los programas de prioridad nacional en los municipios de Guerrero del ejercicio 2022, así como la distribución del financiamiento conjunto del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública, con la aportación del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2023 por un monto superior del orden de 314 millones de pesos.

Se expuso que el ejercicio fiscal 2023 el FASP asciende a 314 millones de pesos, sumando la aportación del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública Federal por un monto de 250 millones de pesos, teniendo un incremento del 10 por ciento respecto al año anterior por el orden de 22 millones de pesos y la contribución del gobierno del estado por el orden de 64 millones de pesos que es más del 25 por ciento que se estipula en los instrumentos de coordinación y que refleja el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado en materia de seguridad.

Estos recursos fueron distribuidos y asignados a las instituciones en la materia como la Secretaría de Seguridad Pública con un monto de 189 millones de pesos; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública un monto de 59 millones de pesos y la Fiscalía General del Estado con un monto de 47 millones de pesos, mientras que para el Tribunal Superior de Justicia será por el orden de 18 millones de pesos, para los programas y subprogramas de prioridad nacional.

Además se detalló la distribución del Fondo de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) para el Ejercicio Fiscal 2023 con un monto de 25 millones de pesos y el aporte del estado con un monto de 25 millones de pesos, para para los programas municipales de seguridad beneficiando a los gobiernos de Atenango del Río, Benito Juárez, Atoyac, Acatepec, Copala, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Chilapa, Chilpancingo, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, Huitzuco, Iguala, Juan R. Escudero, Marquelia, Ometepec, Pungarabato, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tepecoacuilco, Tixtla, Tlapa, Tlapehuala, Zihuatanejo y Zirándaro.

De acuerdo con el orden del día se rindió un informe del estatus de los Programas con Prioridad Nacional que operan los municipios con la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Registro Nacional de Detenciones, Informe Policial Homologado, Licencias de Conducir y Capacitaciones.

Además, la gobernadora Evelyn Salgado tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública con la presencia del comandante de la Décima Segunda Región Naval, Julio César Pescina Ávila; el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González; la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, entre otros integrantes del Consejo de Seguridad Pública en Guerrero.