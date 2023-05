Yadira Alarcón niega que su impugnación a la objeción de AMLO frene los demás nombramientos al INAI

El pasado 1 de marzo, el Senado nombró a Rafael Luna Alvizo y Ana Yadira Alarcón Márquez como nuevos comisionados del INAI; sin embargo, el 15 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador objetó estas designaciones.

Ante esto, Alarcón Márquez, quien es Secretaría Técnica del Pleno de este organismo desde 2020, presentó un juicio de amparo el 27 de marzo. En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Media Group, comentó que la suspensión que tiene concedida por parte del Juez Octavo de Distrito, Martin Santos, sigue vigente y fue materia de revisión por parte de tribunales colegiados.

Sin embargo, aclaró que su impugnación no frena los nombramientos de los comisionados del INAI, únicamente no se puede nombrar a otra persona en el lugar que le designaron a ella, en tanto que para las otras vacantes se pueden nombrar en cualquier momento.

"Han creído que por mi impugnación se frenan todos los nombramientos y eso es falso", manifestó.

Explicó que la juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa, que da trámite a un amparo que promovieron los integrantes del Comité Ciudadano del INAI para que se nombre a los comisionados, ordenó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado realizar los nombramientos en las tres vacantes, pero Alarcón Márquez tiene una suspensión definitiva.

"Los jueces, ambos, el octavo y la decimoséptimo son jueces de la misma jerarquía y entre ellos no pueden desconocer los actos que uno y otro dicten, las únicas instancias que pueden modificar lo ordenado por un juez es un órgano jurisdiccional superior como sería un Tribunal Colegiado y pues como he dicho, los colegiados me han dado la razón", detalló.

Añadió que por eso acudirá a una instancia superior para que revise si lo que dictó la juez es correcto, ya que desde su consideración no lo es, ya que su suspensión fue revisada por un tribunal colegiado y se consideró como debidamente emitida.

Los motivos por los que se objetó su nombramiento

De acuerdo con Alarcón Márquez, el presidente objetó su nombramiento porque ella obtuvo 21 de 24 puntos, quedando por debajo de tres aspirantes más. Además, respecto a las declaraciones hechas por el mandatario mexicano en sus conferencias matutinas, sobre que no permitiría negociaciones "en lo oscurito" en el INAI, dijo que "una cosa se dijo en la mañanera, pero otra cosa se puso en el escrito".

"Para efectos jurídicos, lo que vale es lo que puso por escrito, más allá de lo que haya dicho en la mañanera y sé que él criticó el acuerdo, pero esto es ajeno a los aspirantes", expresó.

Apuntó que en lo constitucional y legal está previsto que sean los grupos parlamentarios los que hagan las propuestas de nombramiento y se acuerda por el voto de las dos terceras partes, lo cual se respetó.

"Yo sí estaba en las siete finalistas, y bueno, si el presidente consideró que fue un arreglo en lo oscurito, yo respeto al presidente, respeto su manera de ver las cosas, esto lo tendrán que aclarar los senadores, yo lo único que sé es que se agotó el procedimiento, hubo un acuerdo en junta, pasó a pleno y a mí me votaron 78 senadores", afirmó.

En ese sentido, aseguró que "el procedimiento se hizo pulcramente conforme a derecho".

Finalmente, señaló que confía en la justicia del país y espera que hagan una consideración con visión de protección a derechos humanos, una valoración, ya que ni constitucional ni legalmente en ningún lugar se dice que se debe escoger a los aspirantes que tengan la mayor calificación.

"Lo único que dice la Constitución y la Ley es que debemos cumplir con ciertos requisitos que se cumplieron por parte de los 48 que pasamos a la parte de evaluación", acotó.

