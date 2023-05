Venustiano Carranza: casi 10 mil personas disfrutaron del concierto de Star Wars

Casi 10 mil personas, muchas de ellas disfrazadas, disfrutaron esta noche de manera gratuita el concierto “Star Wars Sinfónico” en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, que fue interpretado por segundo año consecutivo por la Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve).

Con una breve pausa debido a la lluvia, miles de fanáticos de Star Wars se dieron cita en este plaza pública para sumarse al llamado Day Star Wars que se conmemora hoy en varios países del mundo, decenas de vecinos acudieron caracterizadas de Chewbacca, Han Solo, Darth Vader, Luke Skywalker, Obi-Wan entre otros personajes de esta emblemática saga cuya primera película se proyectó en 1977.

Antes y después del concierto, las personas que acudieron a la explanada se tomaron fotografías con los personajes de Star Wars quienes con habilidad manejaban sus espadas luminosas y mostraron con mucho orgullo sus indumentarias.

En la explanada de la demarcación se colocó una enorme pantalla donde se transmitieron imágenes de las películas de la saga en sincronía con las notas musicales interpretadas por la Orquesta Sinfónica del Injuve, integrada por más de 90 jóvenes, que interpretó magistralmente la música original de las películas como “Imperial March”, “Battle of the Heroes”, “Duel of Fates”, “Cantina Band”, “Yoda’s Theme”, entre otros.