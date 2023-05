Querétaro: inician investigación contra intendente que abusó sexualmente de una niña en escuela

La detención del intendente de la primaria “Libertadores de América” turno vespertino en la localidad El Salitre, Querétaro, por presuntamente haber realizado tocamientos a una menor de edad durante la hora del recreo ha generado conmoción en la comunidad.

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) ha emitido un comunicado en el que se informó que se ha procedido a separar al trabajador de su función hasta en tanto se indague y emita una resolución para deslindar posibles responsabilidades. Paralelamente, se ha iniciado un proceso de investigación administrativa por parte del Órgano Interno de Control.

La denuncia fue interpuesta por los padres de familia de la menor ante la fiscalía general del Estado de Querétaro, lo que llevó a la detención del sospechoso. Ante las acusaciones, el intendente señalado fue asegurado y trasladado a la Fiscalía IV, por parte de policías municipales, con apoyo de padres de familia ya mantuvieron una guardia en las instalaciones en tanto llegaba la policía.

El testimonio de la abuela de la menor agredida reveló los detalles del momento en que la menor fue víctima de los tocamientos: "Mi niña me abrazó y se soltó a llorar, mamá es que me toqueteó". La menor también narró lo sucedido: "Yo me estaba lavando mis manos y él agarró y me tocó mis partes de abajo".

La abuela también denunció que el director del plantel no quiso sacar al sospechoso de la escuela y que se vio obligada a tomar medidas extremas para asegurarse de que el acusado no se escapara: "Se fueron las patrullas y nos quedamos aquí, parte del pueblo nos apoyó para cubrir las puertas para que no se saliera, para que no se escaparan, de aquí no se va hasta que se lo lleven".

La USEBEQ se ha comprometido a brindar todo el apoyo necesario a la menor para brindarle la atención profesional y el acompañamiento pertinentes a través del departamento de valores y promoción social, y ha asegurado que actuará siempre en consecuencia para salvaguardar la seguridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

La USEBEQ ha manifestado que se mantienen atentos y cercanos al desarrollo de las investigaciones del caso, reiterando su postura de que no toleran ningún tipo de conducta de abuso y no encubren a nadie, permaneciendo atentos a las resoluciones legales que se tomen por parte de las instancias correspondientes.

