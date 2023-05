Jesús Esteva trabaja en cuatro obras clave para comunicar la Ciudad de México

En su oficina, ubicada en el corazón de la Ciudad de México, Jesús Esteva Medina, secretario de Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México, guarda más que documentos, pues entre alebrijes y libros culturales destacan varios cuadros coloridos cuyo autor es el propio funcionario, mismos que además de ser una decoración representan la vida a la que quiere volver.

“Estos los pinté en diciembre de 2018, cuando ya me habían nombrado para 2019 y tenían un simbolismo especial, por un lado, iban a adornar aquí, pero otro es para que no se me olvide que tengo una vida esperándome terminando esto”, destaca.

En entrevista con Blanca Becerril para la sección Perfiles de Heraldo Media Group, el secretario recordó su paso por el servicio público como una trayectoria llena de retos y aprendizajes, cuyos maestros principales han sido su papá, el primero en hacer mapas de riesgo sísmico a nivel mundial, así como Francisco de Pablo y Daniel Ruiz Fernández, quienes, asegura, fueron clave para convertirse en la persona que es hoy.

Lo aprendido en sus primeros años laborales le permitió colaborar en la primera etapa de los segundos pisos en la Ciudad de México, cuando el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, era jefe de Gobierno, posteriormente pasar al gobierno federal, a la iniciativa privada y pertenecer al gabinete de la actual mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Eso es lo que me ha definido los últimos años desde el punto de vista profesional”, señaló.

No obstante, Esteva Medina busca empatar la vida laboral con la personal, por lo que sus aficiones marcan mucho de su quehacer social.

Entre sus pasiones, destacó el correr, pasatiempo que lo ha llevado a participar en ocho maratones, así como la pintura, la lectura y la familia.

“Me hice maratonista y eso al día de hoy es algo muy importante, mi forma de entender la vida y también la ciudad, de conocer a donde voy ”, mencionó el secretario.

A la par, la lectura le mostró el valor de la responsabilidad, reto que ha asumido con determinación y conciencia ciudadana.

“Estos cargos, lo dice el Presidente, no nos deben de sacar de balance, debemos de estar siempre con el sentido de servicio que debe de caracterizar a los servidores públicos (…). Hay una frase de José Saramago que dice somos la memoria que tenemos y sin la memoria no existimos, sin responsabilidad quizá no merezcamos existir y esa responsabilidad que asumes y que le da sentido a tu vida es el servicio”, aseguró.

Sin embargo, dijo que su objetivo no es volver a competir por algún cargo público en las próximas elecciones, aunque es fiel creyente de que la vida te pone donde tienes que estar.

“Ya ‘pido esquina’, no lo sé, ya será una cuestión donde se verá quién llega, ahorita es concluir, tampoco tengo un perfil tan político, he sido un hombre que ha servido a durante muchos años en muchos gobiernos, con mucha gente y siempre con el sentido de servicio a la sociedad, eso me definió y así me conocieron tanto Sheinbaum como López Obrador, yo venía de una administración previa, yo venía de tiempos de licenciado Camacho Solís como el jefe de Gobierno. Lo que he aprendido es que la vida te pone, entonces hay que asumirlo” detalló.

Como funcionario en la actual administración le ha tocado innovar con las nuevas tecnologías y adaptarse a las necesidades de la población, así como del medio ambiente, por lo que obras como la creación de más de 200 kilómetros de ciclovía, la puesta en marcha de los primeros Cablebuses y la creación de la planta de biocarbón, han sido los proyectos cumbre que deja a su paso por la actual administración; sin embargo, aseguró que aún hay otras obras por concluir.

“Tengo una responsabilidad que concluir con la jefa de Gobierno, son ciertas obras que hay que dejar en servicio. El Cablebús Línea 3, el reforzamiento de la Línea 12, el Tren Interurbano, al cual le da seguimiento también puntual el Presidente. En fin, el resto de las obras prácticamente ya las concluimos y son estas otras obras adicionales como el Proyecto Chapultepec que estarán cerrándose este año”, refirió.

Por ello, su visión para 2024 se mantiene en retomar sus viajes, maratones y lectura; sin embargo, no descartó la posibilidad de sumarse a algún gabinete en caso de que se requiera su presencia.

