VIDEO | "Ni siquiera eres mexicana, perra": piloto ucraniana denuncia agresiones en Ciudad Satélite

La ucraniana Marta Koren, quien trabaja como piloto de rescate se encuentra viviendo en México desde hace cinco años y aunque se ha mostrado feliz de estar aquí y conocer más de la cultura mexicana, este martes por la noche vivió una mala experiencia cuando se enfrentó a un problema en el que vivió discriminación hacia ella y su familia al exterior de su domicilio ubicado en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

A través de su cuenta de Instagram, la piloto y creadora de contenido publicó un breve video en el que detalló lo ocurrido el pasado 30 de mayo, al inicio del clip, Marta señala que fue víctima de amenazas por xenofobia, la cual se define como el rechazo a los extranjeros: "Recientemente tanto yo como mi familia fuimos atacados de manera impactante mientras estábamos en nuestro hogar fuimos objeto de un ataque verbal lleno de odio y de forma aún más alarmante, esa amenaza se cumplió cuando se disparó un arma" refirió.

La señora insultó a Marta. | FOTO: Instagram @lavidavolando_oficial

Asimismo, en el clip que compartió se puede ver a una mujer, quien además es una de sus vecinas que le dice en inglés a pesar de que la lengua materna de Marta es el ucraniano: "Ni siquiera eres mexicana, perra" de igual forma, la piloto mostró como un hombre detonó un arma de fuego hacia el cielo, lo que provocó terror en la influencer, así como de los que estaban presentes.

¿Por qué se suscitó el problema en contra de la ucraniana?

Los hechos ocurrieron en Ciudad Satélite, una parte del municipio mexiquense en donde se encuentran diversos fraccionamientos residenciales. De acuerdo con las primeras versiones, el problema inició por un problema con el lugar de estacionamiento, ya que según lo difundido en el noticiario de Ciro Gómez Leyva, la camioneta de Marta estaba estorbando la entrada de la vecina que la insultó, quien le dijo mientras la grababa: "Señora, me quita su vehículo en este instante, me va a quitar su vehículo en este instante" a lo que sorprendida, Marta pregunta en donde la está estorbando.

La camioneta no estorbaba la entrada de la vecina de Marta. | FOTO: Instagram @lavidavolando_oficial

Y es que con lo que se alcanza a percibir en el video, la camioneta no obstruía la entrada de la señora, pues estaba perfectamente colocada sobre la acera de modo que un auto podía estacionarse afuera o adentro del garage de la casa. Pero en ocasiones, este tipo de problemas vecinales escalan cuando una de las partes no cede o bien, se muestra poco flexible y con una actitud prepotente y cerrada.

Posteriormente, la mujer amenazó con que acudiría la patrulla y comenzó a insultar a Marta, además de pedirle que se fuera "de su país" al mismo tiempo que le tronaba los dedos. Poco después comenzó una riña entre la señora que amenazó a Marta y otras personas del otro lado de la acera, quienes ya habían llegado a los golpes y fue ahí cuando uno de los hombres detonó su arma de fuego.

Un hombre detonó un arma de fuego. | FOTO: Instagram @lavidavolando_oficial

Luego de que se calmaron los ánimos, se puede ver que un hombre de rojo sujetar a la vecina enojada para evitar que siga peleando, pero ella le da un golpe en el rostro, él se aleja y la señora comienza a decir que la lastimó en la muñeca, cuando no se ve herida alguna, segundos después comienza a golpearlo y cuestionarle por qué la agarró y se escucha a Marta decir: "¡¿Señora qué le pasa?! ¡Está loca!".

¿Qué hicieron las autoridades?

Sobre el tenso momento que vivió Marta la noche del martes, la creadora de contenido agregó con respecto al actuar de las autoridades: "Cuando la policía acudió al lugar de los hechos no tomaron la situación en serio y se mostraron reacios a verificar si el arma utilizada estaba cargada. Esta falla de acción ha incrementado mis niveles de estrés y temor por la seguridad de mi familia y la mía".

La mujer que insultó a Marta golpeó a un hombre. | FOTO: Instagram @lavidavolando_oficial

Fue así como decidió publicar el clip para que sus seguidores logren visibilizar las agresiones de las que fue objeto sólo por el hecho de ser extranjera y vivir en México: "La mayoría de los ucranianos que se encuentra en México son víctimas de la guerra y no abandonaron su país por elección, no merecen ser amenazados de esta manera. Creo en la justicia y no puedo permitir que personas como esas destruyan la imagen de los mexicanos, a quienes conozco como personas amables, bondadosas y educadas" concluyó.