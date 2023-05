Damián Zepeda: no hay liderazgo en la oposición, hay que generarlo rumbo a 2024

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para Noticias de la Tarde de El Heraldo Media Group, el senador Damián Zepeda, dijo que sí se le puede ganar a Morena en 2024 y agregó que si no hay un liderazgo competitivo en toda la oposición, "hay que asumir esa realidad y generarlo".

Indicó que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una alta popularidad, en la elección de 2024 no va a estar en la boleta.

"Yo creo que ya hoy los números nos dicen, vemos encuestas, ¿estás mejor en salud?, respuesta, no, ¿estás mejor en economía', respuesta, no, ¿estás mejor en seguridad?, respuesta, no", expresó el panista.

Sumado a esto, dijo que Estados Unidos estima que el 30 por ciento del territorio mexicano está dominado por el narco, además hay "muertes, secuestros, extorsiones y 50 millones de mexicanos a los que no les alcanza para comer".

"Esa popularidad del presidente no se traduce en un buen gobierno, al contrario es un pésimo gobierno, entonces me parece a mí que nosotros tendríamos que estar representando la esperanza de cambio, pero no se ha hecho la tarea", reconoció.

Dijo que su mensaje a la oposición es "ya basta de administrar la derrota, hay que sacudirnos y echarnos para adelante".

Zepeda propone que ya se abra el proceso rumbo a 2024. Foto: Especial

Zepeda recomienda al PAN y a la oposición, que pasando las elecciones del Estado de México y de Coahuila el próximo 4 de junio, se abra el proceso rumbo a 2024.

"Tengo un año diciendo abran el proceso, vámonos por el país y han querido administrar, yo por eso le llamo administrar la derrota".

De acuerdo con el panista, lo que necesita su partido y la oposición es salir, mostrar los perfiles, las ideas, convencer y generar esperanza.

"Qué propongo en concreto, que ya nos convoquen a los que tenemos interés, que no prejuzguen, que no anden poniendo requisitos fuera de lugar y que nos vayamos por el país debatiendo y eso generará dos cosas: jalar la marca de la oposición y romperle el monopolio de la sucesión presidencial que tiene Morena", apuntó.