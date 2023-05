Sandra Cuevas: "Voy a apoyar a la oposición en donde me toque estar"

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, habló sobre sus labores en la administración local, a 18 meses de que inició su trabajo como cabeza de la demarcación. "Son 18 meses de mucho trabajo, de ser un equipo fuerte, con más de 10 mil trabajadores que hacen lo que les gusta y que saben superar cualquier tipo de adversidad", reconoció.

Dijo que en este momento existen muchas diferencias entre la alcaldía que se encontró a su llegada y la que actualmente se conoce. Las principales diferencias que presumió se encuentran en:

1.- La vía pública

2.- Establecimientos mercantiles

3.- Recuperación de espacios públicos

4.- Encarpetado de calles

5.- Alumbrado público

"Es un Cuauhtémoc muy distinto el que recibí y el que administró Morena"

Recordó que durante su comparecencia no fue mucho lo que dijo ni tuvo un gran discurso, sino que sólo mostró imágenes de todos los cambios que se han dado durante su administración. "Hemos trabajado en las 33 colonias, no me he concentrado en un solo sector de la población. Nosotros gobernamos para todas y para todos", abundó.

Además reconoció que fue una muy buena comparecencia, que "fue exitosa y los de Morena no tuvieron argumentos. No hubo manera de cómo desvirtuar los trabajos que hemos hecho".

Sandra Cuevas confía en que la oposición se quedará con la Ciudad de México en las elecciones del 2024

FOTO: Archivo

Los planes de Sandra Cuevas

La alcaldesa de Cuauhtémoc habló sobre los planes que tiene para los meses venideros en la administración pública, especialmente pensando en las votaciones del 2024. "Todavía no tomo ninguna decisión, todavía no sé lo que va a pasar. Me encanta estar en campo, me encanta que la gente esté feliz y estar con a gente", dijo.

Además aseguró que es necesario esperar a lo que pase en las elecciones en el Estado de México, el próximo domingo, para saber el rumbo que podrán tomar los comicios del próximo año. "No sé lo que va a pasar en el 2024, porque todavía hay muchas dudas de lo que va a pasar, incluyendo las elecciones en el Estado de México", abundó.

Sandra Cuevas reconoció que no piensa en ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero que sí le interesa participar en la hipotética administración local, en caso de que la oposición gane las elecciones. "Me gustaría apoyar a la oposición desde donde me toque estar. Me gustaría que el candidato fuera Santiago Taboada o que fuera Adrián Ruvalcaba", apuntó.