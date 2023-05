Las Fuerzas Armadas entregan su primer informe de gobierno sobre tareas de seguridad pública

Al comparecer en el Congreso, el Gabinete de Seguridad tachó como un lastre al Poder Judicial, ya que lo señaló como ineficiente al dejar una gran parte de los delitos sin castigo, con lo cual no ayuda a acabar con la impunidad y la inseguridad.

Al iniciar la comparecencia en la Comisión Bicameral del Congreso para entregar su primer informe sobre las tareas de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública permanente durante el primer semestre de 2023, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, urgió al Congreso a avanzar en la limpieza del Poder Judicial para que funcione correctamente.

"No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente. Solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y la justicia", expuso.

A las instalaciones del Senado llegaron los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda Durán; y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Adán Augusto López abundó sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas

En su primera intervención, el secretario de Gobernación negó que haya una intención de militarizar al país y enfatizó que se alargó el plazo de 2024 a 2028 para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública, pues el plazo fue insuficiente, debido al daño que ocasionaron gobiernos anteriores en el ámbito de la seguridad y el impacto de la corrupción en de distintos órdenes de gobierno requiere de un plazo más amplio.

"No era ni es la intención, militarizar al país, la intención es cumplir con eficacia y eficiencia el mandato del pueblo de acabar con el lastre de la inseguridad, no hay institución mejor preparada, mejor capacitada y organizada que nuestras fuerzas armadas para continuar la recuperación de los territorios que hoy están a merced de las organizaciones criminales o del crimen organizado", dijo.

Aclaró que las Fuerzas Armadas no sustituirá a las autoridades civiles de ningún orden de gobierno.

Al respecto, el presidente de la Comisión Bicameral, Ricardo Monreal Ávila, destacó que es la primera vez que las Fuerzas Armadas comparecen ante el Congreso para dar a conocer un informe sobre su intervención en tareas de seguridad pública.

Análisis de resultados de las Fuerzas Armadas

Por su parte, el Congreso deberá conocer el informe y posteriormente hará un análisis de los resultados que presente el Gabinete de Seguridad.

Monreal hizo un breve homenaje a los elementos de las Fuerzas Armadas, los caídos y heridos en el servicio a la sociedad y combate a la delincuencia.

"Estamos conscientes de la necesidad constitucional del retiro paulatino, ordenado y supervisar de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública en el plazo acordado en la Constitución (2028)", dijo.

Monreal confió en el despliegue y determinación de la fuerza armada permanente para atender los problemas de seguridad, como lo han venido realizando.

El senador dio un mensaje público, pero después la reunión se cerró a medios de comunicación debido a que se tratan temas delicados sobre la estrategia de seguridad del gobierno federal.

Previo a la reunión, el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó que es la primera vez que el Gabinete de Seguridad le rinde cuentas al Congreso sobre las tareas de seguridad pública, ya que no hay precedentes, pues las Fuerzas Armadas no han informado en ese sentido.

En ese sentido, los senadores fijaron como preguntas cuándo se retirarán las Fuerzas Armadas de las calles, en qué consiste los trabajos que realizan y qué hacen para recuperar los territorios que están en manos del crimen organizado.

Cada uno de los 18 integrantes de la Comisión Bicameral tendrán tres minutos para exponer preguntas sobre el informe que presenten los integrantes de las Fuerzas Armadas.

DRV