Rector de la UdeG mantiene apertura al diálogo con Alfaro, pero no cederá "ni un centímetro de autonomía"

La permanencia al frente de la Universidad de Guadalajara del Rector General Ricardo Villanueva está asegurada y en su Informe dijo que, aunque el diálogo con el gobierno estatal está abierto para avanzar en proyectos para llevar la educación a los jóvenes en todo Jalisco, instó a la comunidad a mantenerse activos en los espacios de la política y toma de decisión pública.

“Entiendo perfectamente que dialogar no es claudicar, que apertura no es sometimiento, que prudencia no es cobardía. Vamos al diálogo, pero no cederemos ni un milímetro de dignidad, ni un milímetro de autonomía”