Marcelo Ebrard se queda en Morena: "¿Por qué me voy a ir?"

Al urgir a la dirigencia de Morena a definir las fechas para la encuesta porque lo está demandando la militancia, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon señaló que no se va del partido ni tiene "plan b".

“No es Marcelo Ebrard, yo creo que si le preguntas a las y a los militantes de morena, fácilmente el 80% está a favor de eso, no es una respuesta a mi persona, es una respuesta a todos los que creemos en este movimiento. Que lo respondan, qué lo presenten, que lo aclaren y ya”, afirmó.



Reprochó la dilación de Morena porque ya pasaron cinco meses de que les presentó la propuesta De qué las corcholatas se separen del cargo, haya encuesta con una pregunta y debates.

-No, no, no ¿por qué me voy a ir?. Nosotros vamos muy bien en Morena. Estoy siendo una voz de lo que me dice la gente en la calle, no es un individuo, acotó.

Seguirá en la lucha de ser el aspirante de Morena. FOTO: Noemí Gutiérrez

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que está la “guerra de encuestas” en donde algunas corcholatas van arriba y otras abajo.

"Hay encuestas diferentes, hay unas más sólidas que otras, por eso digo que cuando se haga la encuesta, lo que me queda claro es que hay diferentes cifras, y cada quien dice que va ganando, eso pasa en todas las contiendas, no tiene nada de malo, es parte de la percepción", acotó.

Dijo que cuando se realice la encuesta de Morena se requiere que participen empresas que cada uno de los aspirantes promueva, que sea de su confianza para que no haya diferentes resultados. Este miércoles el canciller se reunió con la UNT para escuchar sus planteamientos sobre los paneles laborales que hay con Estados Unidos y Canadá.

En otros temas, se le cuestionó al encargado de la política exterior si tras el acuerdo migratorio de Estados Unidos, México está dispuesto a recibir 100 mil centroamericanos expulsados de la misma manera.

Busca que haya un proceso con piso parejo para los aspirantes. FOTO: Especial.

Declaró que “no, porque no es uno a uno, los 100 mil aceptados lo que llevan es que se desploma el número de personas que llegan a Estados Unidos, como se vio en enero con lo de los venezolanos, se desplomó, hubo días en los que llegamos a recibir cinco, entonces sí, es la mejor medida”.

-¿Qué va a ganar México con este acuerdo último con Estados Unidos?, se le cuestionó

"Que la gente pueda tener un acceso, México ha estado insistiendo mucho que haya un camino regular, nunca se había dado con los centroamericanos, esto 100,000 para nosotros es un avance importante, muy, muy importante", afirmó. Refirió que México no estará presente en la instalación de los centros de procesamiento que instalará Estados Unidos.

