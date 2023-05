FOTOS | "Y que gancho una piraña": el inusual hallazgo de un pescador en el Río Bravo

Hilario Adán Anguiano Martinez es un pescador quien compartió a través de sus redes sociales el momento en que encontró una piraña; desde pequeño se ha dedicado a la pesca, sin embargo, el pasado fin de semana pescó esta especie en Río Bravo.

Luego de encontrar esta especie, de inmediato lo compartió en redes y en el grupo de club de pesca al que pertenece, quienes le manifestaron que se trató de una piraña que no es fácil de encontrar en esta región; aseguró que el lugar exacto donde la encontró es conocido como El Molcajete, cerca de la colonia Morelos.

Al respecto, mencionó que este tipo de pirañas se pueden encontrar en aguas dulces y zonas tropicales, por lo que advirtió a los habitantes para no acercarse a estas aguas y evitar así ser atacados.

“Son de climas más tropicales, quizá se pueden dar en temporadas que no son en invierno porque si no se morirían, pero pensamos que la arrastraron desde arriba. No me dejaba revisarle la boca porque me tiraba mordidas y ya se le habían caído muchos y con más razón dijimos que era una piraña”, declaró.