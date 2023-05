"Los tenían amenazados": el extraño mensaje a la mamá de uno de los desaparecidos del call center

La Fiscalía General del Estado de Jalisco dio a conocer que se investiga la desaparición de siete trabajadores de un call center, ubicado en el municipio de Zapopan. A los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, Jesús Alfredo Salazar, Arturo Robles y Carlos Benjamín García Cueva, se suman Mayra Karina Velázquez Durán y Jorge, del cual, el Ministerio Público local recibió la denuncia de familiares el pasado 26 de mayo.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Media Group, Elizabeth Hernández, madre de Itzel Abigail y Carlos David, dijo que hasta ahora sus hijos continúan desaparecidos.

"Hasta ahorita todavía no han dado con el paradero y parece ser que nada más dicen que están en algunas líneas de investigación y que nos iban a hablar en cuanto supieran algo", expresó.

Se sabe que también era empleada de ese call center. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Recibió extraño mensaje

Dijo que ayer durante una manifestación de los desaparecidos en La Minerva, ocurrió algo importante: una mujer de aproximadamente 35 años se le acercó para decirle que quería muchísimo a sus hijos, que los amaba y que ella tenía información de que los tenían amenazados desde hace mucho tiempo y que tenían información de sus padres, abuelos, tíos y primos, por lo que sus hijos sabían perfectamente que debían guardar silencio para poder llegar a trabajar.

"Ayer que se acercó esta persona y me dio esta información, sé que tiene la información de toda la familia, sé que los tenían trabajando, bueno tal vez no, ella menciona que estaban amenazados ahí, por ese motivo es que ellos no hablaban de nada, nosotros no sabemos nada, ellos nos estaban protegiendo a nosotros", aseguró.

Indicó que esta es la primera fuente a la que se lo cuenta, pero hoy acudirá a la Fiscalía para comentar esto y que se integre a la carpeta de investigación.

Resultados de los cateos

Hernández comentó que ayer se reunieron con personal de la Fiscalía, en donde les mostraron imágenes del cateo que realizaron en dos fincas.

"La verdad se me hace muy extraño que haya habido ahí 'planta verde', así lo mencionan, se me hace bastante extraño porque yo sabía que el celular se lo quitaban desde que entraban para que no se distrajeran en su trabajo, entonces es ilógico que hayan tenido ese tipo de cosas dentro de la oficina", apuntó.

A ellos y Carlos Benjamín se suman otras dos personas desparecidas. Foto: Especial

Contó que el lunes sus hijos salieron como siempre a trabajar, y a las 7:11 A.M tuvo la última llamada con su hija, "nos estuvimos poniendo en contacto porque había bastante tráfico en la carretera y me dijo -ya todo bien mami, ya no hay tráfico- fue el último mensaje que recibí de ella", contó.

De acuerdo con la señora Hernández, a su hija se le descompuso su automóvil en un par de ocasiones, por lo que ella los acercaba a su lugar de trabajo.

"Yo todo el tiempo noté algo extraño porque no me permitían acercarme al lugar ellos, me decían -aquí déjame, para que sigas el camino sobre la avenida-", afirmó.

Inconsistencias en los videos

La madre Abigail y Carlos indicó que en los videos que les enseñaron de los cateos no se ve que los muchachos entren a trabajar, las únicas personas que aparecen son dos individuos que entran en un coche y ahí es donde los detienen las personas que se los llevaron de ahí.

"Mis hijos no se ve que entren ahí y la mamá de Arturo menciona que su hijo manda un mensaje en donde dice -estoy por desayunar-, o sea ella tiene más información en cuanto al tiempo y aproximadamente a las 7:44 de la mañana dice que ya está dentro y está por desayunar antes de comenzar a trabajar y manda una última captura de su desayuno, sentado en un escritorio".

Además comentó que en el satélite aparece que se estacionó enfrente del call center a las 7:26 y a las 7:29 aparece una conexión dentro del call center, pero en las cámaras de video no aparece que se haya estacionado ningún individuo en ese lugar, ni mucho menos que se hayan atravesado al call center.

"O sea que gasparín agarró el teléfono y se metió a la finca", manifestó.

Finalmente, indicó que el día 23 hubo una última conexión que es cuando los encienden, después de que los apagaron el 22 de mayo, los encendieron en Avenida Universidad, en Periférico y los apagan a la altura de Juan Palomar, "tuvieron un trayecto de ocho minutos en ese transcurso y supongo que fue por tráfico".