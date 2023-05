"Mi mamá sentía el olor a podrido": Selene embalsamó a un niño de padres satánicos y se llevó el espíritu a su casa

Existen una gran cantidad de relatos sobre personas que han tenido experiencias muy cercanas a la muerte, generalmente éstas se dan después de haber perdido a un ser querido. Sin embargo, existen personas quienes sus trabajos están estrechamente relacionados con la muerte, tal es el caso de las enfermeras, doctores, personal forense e incluso quienes se dedican a embalsamar los cuerpos, una profesión de la que poco se habla, pero que es necesaria al momento de despedir a alguien que falleció.

A esto se dedica Selene Guillén, quien es licenciada en Criminología y Criminalística egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y técnico embalsamador en Chiapas, además de ser la única persona certifica en dicha entidad para realizar esta labor. El trabajo de Selene consiste en preparar a la persona fallecida para su último evento terrenal, es decir, el funeral para que sus familiares lo puedan despedir de una forma digna.

La joven embalsamadora prepara a los cuerpos para el funeral. | FOTO: Pexels

"Un técnico embalsamador substrae fluidos de todo el cuerpo, todos los líquidos que podamos substraer con máquinas que tenemos, bombas de extracción y después inyectar por la arteria formol, hay diferentes tipos de formol, hay una gama extensa de formol que cada persona con base en cómo falleció nos va a ir diciendo que es lo que necesita el cuerpo" explicó la joven embalsamadora en el podcast pepe&chema.

La vez que Selene embalsamó a un niño cuyos familiares eran satánicos

En dicho espacio, Selene refirió que ella es sumamente respetuosa con los cuerpos con los que tiene que trabajar, pues asegura que su propio trabajo le exige un nivel de profesionalismo que ella debe mantener siempre, ya que las personas ya no pueden decidir sobre sus cuerpos y ella debe ser cuidadosa en no faltarles al respeto en ningún momento y tratarlos con dignidad a pesar de ya no contar con signos vitales.

En este contexto, Selene habló de una experiencia difícil de creer cuando tuvo que embalsamar a un niño de seis años de edad el 2 de noviembre de 2021, lo cual recuerda a la perfección porque mencionó que cuando les llega un cuerpo, éste siempre se queda con la última expresión, lo cual a ella le habla sobre la forma en que murió: "Ese niñito, te lo puedo jurar, me conmovió muchísimo porque tenía su carita como triste entonces yo dije 'a lo mejor sufrió dolor, le dolió un dolor en el pecho'" refirió la joven embalsamadora.

Selene suele trabajar sola con los cuerpos sin vida en las funerarias. | FOTO: Pexels

Pero al terminal el servicio, llegó la dueña de la funeraria quien es una persona muy religiosa y le dijo: "Oye Selene ¿sabes qué? tengo miedo, porque los familiares son satánicos y quieren que le pongas ese vestuario negro al niño sin ropa, sin pañal, sin nada de lo que le vayas a poner, sólo esto" a lo que ella accedió sin prejuicios, ya que es prácticamente su trabajo y debía cumplir con el servicio al niño que murió por un infarto, sin embargo, ella se quedó con dudas sobre la causa de muerte, pues asegura que actualmente, el acta de defunción es un documento que lamentablemente puede ser falsificado.

El espíritu del niño la siguió hasta su casa

Selene se quedó dos días más pensando en el niño debido a que su rostro la conmovió bastante y un día, cuando se encontraba en su casa, un amigo le habló por videollamada y le pidió que le dijera a su hijita de cinco años de edad que ya se fuera a dormir, pues ya eran las 2:00 de la mañana, pero ella sólo pensó que la quería asustar, pues ese día no estaba su hija con ella. A las 04:00 horas se levantó para ir por agua vio claramente cómo estaba sentado cerca de su cama el niño que había embalsamado.

A raíz de este hecho, se percató de que su pequeña hija tenía amigos imaginarios, por que su amigo le sugirió que se había llevado el espíritu del niño a su hogar y su amigo le dijo: "Vas a poner un vaso con agua y si baja el agua me dices" lo cual ocurrió y se lo hizo saber, pues el vaso estaba lleno y lo encontró a la mitad, además de que su hija le decía se levantaba en la madrugada diciéndole que su amigo no la dejaba dormir porque él quería jugar.

La solución fue echar agua bendita por toda la casa, ya que incluso su mamá percibió un olor fétido en el hogar de Selene, quien le hablaba al niño para pedirle que lo que sea que tuviera que decirle se lo mencionara a ella y no a su hija, además de decirle que ella lo iba a ayudar, pero que lo externara y así pudiera trascender : "No sé si sirvió que yo le hablara, si era o no era él, pero eso nos ayudó mucho" concluyó.