"No entienden, tengo el alma rota": habla la mamá de uno de los jóvenes desaparecidos de un call center de Jalisco

Carlos Benjamín García Cuevas fue visto por última vez el sábado 20 de mayo en la colonia Paseos del Sol, en Zapopan, Jalisco. En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Media Group, Alissa Cuevas, madre del joven de 31 años, dijo que "ya pasaron muchos días y hasta ahora no hay respuesta, no hay avances" en las investigaciones.

Describió que su hijo vivía solo y la última vez que se comunicaron, él le contó que iría a la lavandería; sin embargo, al no poder establecer contacto con él nuevamente, decidió ir a buscarlo el lunes 22 a su departamento, donde se dio cuenta que su cama estaba tendida y los tazones de su perrito vacíos.

Sumado a esto, intentó contactar a Itzel Abigail, una amiga de su hijo, pero al no obtener respuesta, decidió llamar a la madre de la joven, quien le informó que tampoco sabía nada de ella ni de otro de sus hijos. Fue así que el lunes en la noche, Cuevas levantó un reporte en el 911.

Carlos Benjamín desapareció el 20 de mayo. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco

¿Qué ocurrió con los jóvenes desparecidos en Zapopan?

Cinco jóvenes están desaparecidos. A Carlos Benjamín se le vio por última vez el 20 de mayo, en tanto que a Itzel Abigail Valladolid Hernández, de 27 años; Carlos David Valladolid Hernández, de 23 años; así como a Arturo Robles Corona, de 30 años y Jesús Alfredo Salazar Ventura, de 37, el 22 de mayo. Se presume que todos eran compañeros de trabajo en un call center, ubicado en la colonia Jardines Vallarta, en Zapopan.

Autoridades y familiares comenzaron la búsqueda y de acuerdo con la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, no volvieron a sus casas después de acudir a trabajar. Alissa asegura que son cinco jóvenes trabajadores, "sanos, alegres, chavos buenos".

Además, el 24 de mayo, elementos de la Fiscalía y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, catearon el sitio donde trabajaban los jóvenes y obtuvieron diversos indicios que se integraron a la carpeta de investigación.

"Nada más dicen que encontraron indicios, es lo único que te dicen... de hecho el día de ayer fue la atención así como muy parca, pues 'no, no hay noticias, señora'", compartió Cuevas, quien desea ayudar en la búsqueda.

Jorge Alberto Arizpe, comisario de Zapopan, detalló que el municipio ya aportó imágenes de cámaras de videovigilancia y descartó que haya riesgos en el punto donde la familia reportó la desaparición.

Sus familiares iniciaron la búsqueda de los cinco jóvenes. Foto: Especial

Realizarán movilizaciones en Guadalajara

Este viernes se realizará una marcha que saldrá de la Glorieta de los Desaparecidos a las 5:00 P.M. rumbo a Casa Jalisco, en tanto que el sábado se llevará a cabo otra que hará el mismo recorrido, pero a las 9:00 horas. Al respecto, Cuevas señaló que "ya estamos cansados de tantos desaparecidos aquí en Jalisco, queremos alzar la voz", expresó.

Destacó que el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, ha dicho que cuida a sus ciudadanos, por lo que ella exige que se demuestre con hechos, "que nos escuche, que nos apoye, porque no nada más son nuestros hijos, es un grupo de muchachos".

"Se siente una impotente, le da a una mucho coraje que esto siga... no entienden, una como madre tiene el alma rota de no saber dónde están, cómo están, es un calvario para uno, pero por eso tenemos que estar fuertes y seguir peleando, luchando por recuperar a nuestros hijos y que regresen con bien todos", expresó.

La marcha iniciará a las 5.00 P.M. Foto: Especial

Piden apoyo del gobernador de Jalisco

Para continuar con la difusión de las personas desaparecidas, el Colectivo Luz de Esperanza ha comenzado a realizar pintas en algunas bardas de la Ciudad además han colocado carteles en mobiliario público, en distintos puntos. Ayer pintaron en el cruce de Puerto Melaque y Juan Pablo II y estarán buscando otros espacios para continuar difundiendo los datos de sus familiares que no están localizados.

Además, ahora piden que quien tenga un espacio, pintura, lonas y hasta rotulistas que se quieran sumar para hacer estas pintas, lo hagan donando materiales y espacio.

Héctor Flores, fundador del Colectivo Luz de Esperanza, pidió una vez más a las autoridades que las búsquedas se hagan bajo el principio de presunción de vida y que no se les revictimice ni a las personas desaparecidas ni a sus familias.

"Pedir de antemano a la población que respete estos actos de investigación y de búsqueda en vida, que se sumen, que sean empáticos, que donen bardas, si tienes litros de pintura se los agradeceríamos bastante. Decirle al gobierno que también respete".

También envió un mensaje al gobernador jalisciense: "Alfaro, Jalisco está triste y no sólo está triste, se está desangrando el Estado, es necesario por favor, la sociedad te lo pide, que las instituciones hagan su trabajo, hay que buscarlos en vida, y no revictimicen, no criminalicen".

El fundador del Colectivo Luz de Esperanza envió un mensaje al gobernador de Jalisco: Especial

Características de los jóvenes desaparecidos

Carlos Benjamín García Cuevas es de tez blanca, complexión atlética, mide 1.75 metros y su cabello es castaño claro y corto. El 20 de mayo vestía un short y tenis de color azul marino de la marca converse.

Carlos David es de tez morena clara, mide 1.80 metros de estatura, se desconoce como iba vestido el día que despareció, es de cabello corto y quebrado, de complexión robusta, además tiene una cicatriz en el antebrazo derecho.

Su hermana, Itzel Abigail es de tez blanca, mide 1.56 metros, tampoco se sabe cómo iba vestida la última vez que se supo de ella. Tiene el tatuaje de un cactus en el brazo derecho, mientras que en el antebrazo izquierdo el de un colibrí, así como perforaciones en la nariz.

Arturo Robles Corona es moreno clara, de cabello negro quebrado y largo, mide 1.74 metros de altura y la última que se le vio llevaba una playera de manga corta, pantalón y tenis de color negro, es de complexión robusta y tiene perforaciones en nariz y pectorales, así como tatuajes de alas en ambas piernas.

Jesús Alfredo Salazar Ventura es moreno claro, de 1.76 metros de estatura, su pelo es lacio, corto y oscuro, y en su brazo izquierdo tiene los tatuajes de un tigre y de un remo de barco. Es de complexión robusta; la última que fue visto en la colonia La Providencia, llevaba una camisa azul marino, un pantalón de mezclilla azul y unos tenis rojos.

Con información de Mayeli Mariscal, Andrea Hernández y Diana González.