Ya está aquí el MEGAPUENTE SEP, ¿quiénes no tienen clases el 26 de mayo?

El calendario escolar 2022-2023 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca que este viernes 26 de mayo los alumnos de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria, no tendrán clases, pues los maestros tiene reunión de Consejo Técnico Escolar que se lleva a cabo el último viernes de cada mes. De ese modo se da paso a un puente, no oficial, pues esta fecha no se considera festiva por lo que los trabajadores no tendrán ese día descanso.

El Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de Educación Básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes y está integrado por directora o director escolar, docentes frente a grupo, docentes de Educación Física, Educación Especial, Inglés, Cómputo y de asesoría técnico pedagógica, entre otros, así como el personal que se encuentra directamente relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Los estudiantes no tendrán clases este viernes. Foto: Cuartoscuro

Puentes y días festivos que quedan este 2023

El ciclo escolar 2022-2023 es más largo de lo habitual, pues iniciará con un periodo de valoración diagnóstica. Posteriormente y hasta la primera evaluación del ciclo escolar 2022-2023, se realizará un periodo extraordinario de recuperación, con objeto de abatir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje correspondiente al grado anterior.

De acuerdo con la legislación laboral mexicana, en la Ley Federal del Trabajo se contemplan siete días de descanso oficial cada año, y este 2023 no será la excepción. A continuación los enlistamos todos:

Domingo 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 6 de febrero: Aniversario de la Constitución

Lunes 20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo

Sábado 16 de septiembre: Aniversario de la Independencia de México

Lunes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana

Lunes 25 de diciembre: Navidad

En julio julio inician las vacaciones de verano. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo termina el Ciclo Escolar 2022-2023?

De acuerdo con el calendario de la SEP este ciclo escolar está conformado por 190 días de clases y terminará el próximo 26 de julio, pero las clases para alumnos terminarán el día 19 del mismo mes, debido a que los docentes continuarán con labores administrativas y de preparación como el Taller Intensivo de Formación Continua que se llevará a cabo del 20 al 26 de julio.

SIGUE LEYENDO:

Ya viene el MEGAPUENTE SEP de mayo, ¿es oficial para estudiantes y empleados?