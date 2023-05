SEP: ¿habrá algún puente antes de que acabe el ciclo escolar?

Se acerca el final del ciclo escolar 2022-2023, el primero que se ha llevado a cabo con normalidad después de la pandemia de Covid-19 y para muchas personas resultó un tanto difícil reincorporarse a la rutina de salir todos los días a la escuela, por eso no ven la hora de tener uno o dos días de descanso extras. Para el “último jalón y recargar pilas” hay quienes se preguntan si habrá otro puente en junio o julio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene la respuesta.

Fue el pasado mes de marzo cuando la SEP presentó una modificación al calendario escolar del ciclo 2022-2023, el cual concluirá oficialmente el 26 de julio, aunque las clases finalizan una semana antes, el 19 de julio. Después del día libre de mayo -el 26- por junta de Consejo Técnico, el siguiente descanso, por la misma razón, será hasta el 30 de junio. Por lo que el fin de cursos será ininterrumpido. Esto aplica para las escuelas de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria.

Aunque pudiera parecer algo pesado, después del último esfuerzo conjunto entre maestros, alumnos, padres de familia y personal administrativo; vendrán las ansiadas vacaciones de verano, el periodo más largo en que la comunidad educativa de nivel básico pasa sin asistir a las aulas.

Hasta el momento la SEP no ha dado a conocer el calendario escolar del ciclo 2023-2024, por lo que no se sabe cuándo comenzarán nuevamente las clases, aunque está previsto que sea a finales de agosto, así habrá alrededor de cuatro semanas de vacaciones.

Cabe recalcar que pese a las modificaciones que se le realizó al calendario escolar del ciclo en curso, el número de días de clases fue el mismo, 190, que estaban contemplados desde que dio inicio.

DMGS