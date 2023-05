Nuevo León reunirá más de 30 empresas líderes en electromovilidad

Monterrey, Nuevo León.- La primera edición de America’s Mobility of the Future contará con la presencia de más de 30 empresas líderes especializadas en movilidad eléctrica e inteligente, quienes abordarán temas sobre infraestructura, sostenibilidad y tecnología vanguardista ante más de 1,500 visitantes.

El gobernador Samuel García Sepúlveda reiteró que con la llegada de Tesla y otras empresas fabricantes de tecnología y proveedoras de servicios más grandes del mundo, Nuevo León se reafirma como el próximo hub mundial de electromovilidad.

“Estamos en la mira del mundo, con la inversión del Tesla se va a construir la fábrica más grande del planeta en Santa Catarina, Nuevo León y con ello nos vamos a convertir en el próximo hub mundial de electromovilidad; 6 y 7 de junio el evento de Hannover de electromovilidad va a ser por primera vez en América Latina en la capital de nuestro Estado Monterrey”, expresó el Gobernador.

Este foro y showroom, que se realizará en 6 y 7 de junio en Cintermex, también será un espacio para que empresas de este sector –entre ellas KIA, Siemens, Hitachi, 3M, Nemak, Voltway, Introid, Japma, Keysight Technologies, Machine Care, SGS y Acsys, así como instituciones académicas como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Monterrey–, muestren los últimos avances en la industria automotriz y del transporte masivo eléctrico e inteligente.

Y es que en lo que va de esta administración, en Nuevo León se ha confirmado 37 proyectos de la industria automotriz, y de estos, cerca del 50% son de electromovilidad, que posicionan a la entidad como un referente de este rubro.

Leyenda

La electromovilidad, base de la industria 4.0

“La electromovilidad es uno de los sectores más representativos de la Industria 4.0, que está llegando a Nuevo León gracias a que contamos con el capital humano más preparado del país, al igual que la red de infraestructura más importante de la región”, dijo Iván Rivas, secretario de Economía estatal.

Además de la presencia del gobernador Samuel García y el secretario de Economía, Iván Rivas, America’s Mobility of the Future contará con representantes y panelistas de alto nivel como: Sven Beiker, Fundador y Director de Silicon Valley Mobility; Thomas Uhr, Director de Tecnología en BRP; Reuben Sarkar, Presidente y CEO del American Center for Mobility; y Alan Taub, Director del Michigan Materials Research Institute.

“Estamos muy contentos de celebrar la primera edición de America’s Mobility of the Future en alianza con el sector público, privado y académico. Este será un gran evento que permitirá posicionar a Nuevo León, y a México, como un actor estratégico para la movilidad del futuro a través del intercambio tecnológico, la generación de conocimientos y el desarrollo de negocios, los cuales fomentarán la movilidad inteligente, limpia, segura e inclusiva en los años por venir”, dijo Bernd Rohde, Director General de Italian German Exhibition Company México.