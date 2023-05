Monreal advierte que Morena podría caminar solo en 2024: “Error no atender el llamado a la unidad"

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy fuerte, incluso definitiva. "No podemos negar que la voz del Presidente es muy fuerte en Morena, nadie puede negar que la voz del Presidente es tan fuerte que casi es definitiva. Así que hay que aceptarlo", dijo.



En entrevista con medios, el senador morenista dijo que si el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el del Trabajo (PT) no entienden el llamado del presidente López Obrador, "sí existe el riesgo de que Morena camine solo en el 24". Monreal afirmó que es un error político de los petistas y verdeecologista hayan decidido romper la Alianza en las elecciones a gobernador en Coahuila.

"Es un error político no atender el llamado del movimiento a la unidad, porque evidentemente divididos los tres no hay posibilidades de ganar. Todo mundo lo sabe, hasta un niño de párvulo saben que con esta división es claramente ayudar al PRI (Partido Revolucionario Internacional) a que se conserve más de 100 años en aquel lugar y el llamado del Presidente es fuerte, pero es comprensible", aseveró.

El aspirante a la candidatura presidencial por Morena incluso cuestionó por qué, desde un principio, no se intentó hacer un acuerdo al inicio del proceso electoral en Coahuila. Dijo que esas son las consecuencias de no tener un acuerdo previo.

"¿Por qué hasta ahora se hace el intento de la unidad? ¿Y por qué en el Estado de México sí se logró con los mismos partidos? ¿Qué pasó en Coahuila? ¿Faltó mayor entendimiento? ¿Mayor capacidad? ¿Mayor tolerancia? ¿O mayor interés con la coalición? ¿Qué es lo que sucedió?", cuestionó.

Monreal respaldó las declaraciones del presidente López Obrador que se desmarcó de un supuesto apoyo a Ricardo Mejía Berdeja, quien fue subsecretario en su gabinete, pero ahora es candidato por el PT al gobierno de Coahuila y no aceptó la encuesta que dio la candidatura de Morena al senador Armando Guadiana.

"Y si el Presidente ha expresado su posición frente al deslinde con el candidato del PT, Mario Delgado ha dicho que si no hay unidad quizá no haya coalición en el 24 con ellos, y me temo que puede ser eso realidad, aunque nos afecte a todos", expuso.