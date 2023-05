México defenderá a los migrantes criminalizados en Florida, esta será la estrategia

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon descartó un conflicto con Estados Unidos luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los hispanos a no votar por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien anunció su precandidatura.

En entrevista al salir de Palacio Nacional, afirmó que el Gobierno de México ya tiene la estrategia legal para defender a los paisanos ante leyes racistas en Florida con la figura denominada “amicus curiae” (amigos de la Corte).

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que no se prevé un conflicto por las declaraciones del presidente en la mañanera en la que también señaló que aunque DeSantis tiene una campaña en contra de los migrantes, podría estar empleándolos y no descartó que incluso el fentanilo pueda estar entrando por Florida.

“Espero que no, pero lo que defiende el presidente es lo que llamaríamos el sentido común, no pretendemos ir más allá de eso, el sentido común es pues tomar en cuenta cuál es la posición de cada uno de los que se van presentando allá respecto a nuestro país y nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos”, indicó.

Muchos tuvieron que dejar esta comunidad. FOTO: Archivo.

Protegerán a los migrantes mexicanos en EU

Ebrard recordó que el domingo se reunió con un grupo de trabajadores agrícolas en Florida y en donde se expusieron las preocupaciones por leyes que son claramente racistas.

“La instrucción que yo tengo es que México prepare, el gobierno de México la defensa jurídica caso por caso y también la impugnación al aspecto racista de la ley, porque una ley contra personas migrantes o por movilidad laboral como la que ya aprobó el gobierno de Florida te lleva el racismo, porque la forma de ubicar a las personas por cómo hablan, o Cómo son, de qué etnia son, son leyes racistas”, subrayó.

Aclaró que el gobierno de México no puede impugnar las leyes, pero sí acompañar las demandas que se presenten

“El gobierno de México no podría dentro de la esfera de Estados Unidos, pero sí ciudadanos americanos y tenemos 38 millones de ciudadanos norteamericanos que son de origen mexicano no va a faltar quien de los 38 millones presente esa denuncia, esa demanda y en su momento México puede concurrir como amicus curiae quiere decir cuando presentas amistosamente un argumento, pero no sería indispensable, pero sí comunidad mexicana en Estados Unidos degústente lo va a hacer”, detalló.