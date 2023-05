¿Es posible que el Iztaccíhuatl despierte o haga erupción ante el aumento de la actividad en el Popocatépetl?

El volcán Iztaccíhuatl, conocido también como "La Mujer Dormida", se encuentra en la misma zona volcánica que el Popocatépetl, y comparten una historia geológica y una actividad volcánica relacionada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada volcán tiene su propio sistema magmático, por lo que tienen comportamientos independientes.

En los últimos días, debido a la actividad del Popocatépetl, algunas personas se preguntan si también deberíamos prestar atención al Iztaccíhuatl. De acuerdo con el investigador de Geofísica de la UNAM, Robin Campion, hasta el momento no hay indicios de que el volcán retome su actividad. Aunque no existen datos que indiquen que el volcán esté a punto de hacer erupción, especificó que los geólogos no pueden considerarlo como un volcán inactivo, pues se encuentra sísmicamente activo.

De acuerdo con los vulcanólogos, un volcán sísmicamente activo se refiere a aquellos colosos que han hecho erupción en los últimos 10 mil años y que mantiene potencial de desarrollar alguna actividad eruptiva en un futuro indeterminado con o sin manifestaciones externas e internas.

Es importante señalar que la última erupción registrada tuvo lugar en 1868, en el punto conocido como el "Caballete". Desde entonces, ha permanecido dormido, por lo que durante muchos años incluso muchas personas no tenían conocimiento de que se tratara de un volcán, sino simplemente de una montaña.

En cuanto a la frecuencia de erupciones del Iztaccíhuatl, se sabe que ha tenido varias a lo largo de su historia. Las chimeneas actuales del volcán están cubiertas por piedra volcánica con una antigüedad de 11 mil años, lo que indica que la última erupción de grandes dimensiones ocurrió durante el Holoceno, es decir aproximadamente entre los años 5500-2500 a.C.

Los expertos consideran que si se presentara actividad sísmica, cambios de temperatura o deformaciones en el suelo, podrían ser indicios de que el Iztaccíhuatl podría despertar.

El monitoreo constante de ambos volcanes es llevado a cabo por instituciones científicas y autoridades de Protección Civil. Estos estudios se realizan para detectar y evaluar cualquier cambio en la actividad volcánica, y para brindar información y advertencias oportunas a la población cercana en caso de ser necesario tomar medidas de seguridad.

Sobre la leyenda del Popocatépetl e Iztaccíhuatl

La historia de amor entre el Popocatépetl e Iztaccíhuatl es una leyenda muy conocida en México. En la época prehispánica, se empezó a contar la historia de una mujer llamada Mixtli, quien estaba enamorada del guerrero Popoca, y su amor era correspondido. Sin embargo, había un pretendiente llamado Axoxco que se interponía en su relación.

Tras la supuesta muerte de Popoca, la mujer quedó devastada y decidió quitarse la vida. Pero el giro en la historia se produjo cuando Popoca regresó victorioso y la encontró sin vida.

Para conmemorar su amor, él la enterró en una gran tumba y prometió nunca separarse de su lado. Desde entonces, quedaron atrapados bajo la nieve, representando así los picos nevados de los dos volcanes.