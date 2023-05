Entre la lucha por los derechos humanos y el feminismo: Magda Zulema Mosri y los desafíos que enfrenta el sistema de justicia

Magda Zulema Mosri Gutiérrez es integrante de la Junta de Gobierno y Administración y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa pero su pasión por la defensa de los derechos y por la materia misma comenzó desde que estaba en la secundaria.

"Yo nací para ser abogada", compartió.

Cuando Magda Mosri llegó a ocupar la magistratura en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tuvo clara la convicción de que es lo que se necesitaba en la institución para promover los temas de Derechos Humanos. La magistrada también narró que la posibilidad de formar parte del órgano de gobierno le permitió tener el consenso con los pares para crear una comisión y generar programas enfocados en estos temas.

La magistrada comentó que actualmente todos los derechos los tenemos reconocidos por ello es que nos encontramos en la época de la materialización de los derechos

Los derechos de las mujeres

Mosri Gutiérrez reveló que desde que tenía 18 e ingresó al servicio público se dio cuenta de las desventajas que azotaban a las mujeres en cuanto a la exigencia de sus derechos y comentó que una de las razones principales de esto es que muchas veces las mujeres son las que tienen que lidiar o litigar no solamente con la contraparte para exigir derechos de los menores, sino también inclusive con ciertas autoridades, porque ellas no tienen los mecanismos, los medios, los insumos y el dinero para poder litigar y litigar bien en el sistema de justicia.

"Siempre he sostenido que dejamos atrás la época en la que veíamos a los derechos humanos como meras aspiraciones jurídicas", dijo.

La magistrada manifestó que la época en la que se veían a los derechos humanos como una aspiración ya quedó atrás porque muchas de las que lucharon por los derechos son las mujeres a través de diferentes momentos de la historia, porque antes no podían votar, no podían adquirir propiedades, no podían administrar sus propios bienes y ni siquiera estudiar.

Mosri Gutiérrez expresó que tiene un gran compromiso con los derechos humanos

El desafío en los cargos públicos y los feminicidios

La magistrada señaló que en los cargos públicos como lo es magistratura la mayoría de los integrantes son hombres y es muy común ver micromachismos, al mismo tiempo señaló que ella lleva 11 años en la Sala Superior y hasta hace un año eran solamente dos mujeres y puesto que todos los demás eran hombres, este hecho implicó que desarrollara la capacidad identificar micromachismos y hacérselos saber a sus compañeros.

"La cuestión es que algunos hombres no les gusta, sobre todo, en estos ambientes de tanto ego, donde todos somos pares", comentó.

Por otro lado, destacó que aunque aún no se logra revertir la situación tan grave que se vive día a día con los feminicidios por lo menos han logrado que se ponga el tema en agenda, asimismo transmitió que actualmente se está luchando para educar y capacitar a las autoridades que tienen el contacto directo con las mujeres víctimas además de generar condiciones para prevenir situaciones.

Expresó que si las políticas públicas se hacen con perspectiva de género podrían prevenir y garantizar seguridad a las mujeres

La corrupción en México y las mujeres

En México hay una cantidad inmensa de casos que no se han atendido con perspectiva de género y por ello la magistrada Mosri Gutiérrez comentó que el tema es que es un problema que nos llama a reflexionar y a poner un alto o generar un parteaguas ya a partir de qué momento se va a tener a otras instituciones que impulsen los procedimientos adecuadamente conforme a la ley para efectos de garantizar que la justicia que llegue.

Concluyó diciendo que que desde la trinchera en la que estemos tendremos que hacer nuestro mejor papel para que las personas puedan realmente materializar los derechos.