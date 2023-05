Ricardo Monreal pide al PVEM declinar por Guadiana: "Se pone en riesgo la elección del próximo año"

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó al PVEM a ir con Morena en Coahuila, porque de no ir juntos, advirtió, está en riesgo la elección presidencial de 2024.

Durante su participación en la Convención Nacional del PVEM “Repensando el Futuro Verde”, el líder parlamentario se refirió al llamado del dirigente morenista, Mario Delgado a que junto con el PT declinen por el candidato de Morena en Coahuila, en este contexto, se pronunció por la unidad y dijo que deben seguir juntos de lo contrario deben se pibe en riesgo la elección del próximo año.

“En algunos estados del país, quizá ustedes no quieren la alianza, por ejemplo San Luis Potosí, no creo que necesiten la alianza, o en Chiapas o en Quintana Roo, no sé cómo está, pero creo que la alianza se muere, se muere, pero el tema es que tenemos que estar juntos, porque se pone en riesgo la elección presidencial. Yo sí creo que no es una suma aritmética, cuántos votos trae el Verde, cuántos el PT y cuántos Morena y sumados es lo que representamos, no es una suma aritmética, es más allá de eso y yo percibo y creo que el Partido Verde es indispensable en la alianza”.

Monreal se refirió a lo que minutos antes señaló en entrevista con medios de comunicación, en donde respaldó el llamado de Delgado para que declinen por Armando Guadiana y justificó su respuesta.

Monreal respaldó el llamado de Delgado para que declinen por Armando Guadiana. Foto: Especial

“Aunque dije yo en la declaración que respeto lo que dice el presidente de Morena, sostengo lo que dice el presidente de Morena, no se les vaya a ocurrir borrarme de la lista, prefiero ser cuidadoso y lo que dije, no es el momento de dirimir internamente conflictos, desacuerdos o desencuentros. Yo soy más de una posición que pretende él consenso”, recalcó.

En tanto, en la entrevista con medios se pronunció porque el PVEM atienda el llamado de la dirigencia, reconoció que no hay posibilidad de ganar solos la elección en Coahuila.

“Es una decisión política del presidente del partido que yo respaldo, es un momento clave en Coahuila y creo qué hay definición política que se puede tomar, ayer les ofreció un gobierno tripartita, me parece correcto, ojalá lo aceptaran, porque si no es así, no hay posibilidades de triunfo, cada uno por su lado sería imposible, entonces respaldo y avalo la expresión de Mario Delgado, señaló.