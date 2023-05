"Bara, pa' la raza": habla Diego Balleza, el clavadista que abrió su OnlyFans por falta de apoyos para ir a los JJOO

Diego Balleza tiene un objetivo claro: llegar a los Juegos Olímpicos de Paris en 2024, para lograrlo decidió crear una cuenta de OnlyFans, plataforma en la que muestra su cuerpo para ganar algo de dinero y poder sostener sus gastos. La decisión no forma parte de una frivolidad o necesidad de exhibirse, sino de la falta de recursos por parte de las autoridades.

El clavadista decidió optar por una alternativa diferente a la de sus colegas, los cuales se han dedicado a vender trajes de baño, toallas, productos de catálogo y diversos objetos que sirven para poder seguir manteniendo sus gastos elementales.

"Este es nuestro trabajo, entrenamos ocho horas diarias de lunes a sábado y son ocho horas en las que podríamos dedicarle a otro trabajo o a otro emprendimiento".

Balleza asegura que la situación es más complicada de lo que parece, debido a que muchos de los que se dedican a este sector también se encargan de mantener a sus familias y sin los programas que los sostenían.

"Al final del día nadie se dedica ocho horas de su vida gratis".

OnlyFans comienza a darle frutos al clavadista

La plataforma en la que generalmente se ofrece contenido explícito o para adultos es la estrategia por la que Diego decidió optar para no perder sus tiempos de preparación, de terapia física y desarrollar sus demás actividades.

"Las personas que se han suscrito me han apoyado, han estado al pendiente".

El único beneficio de esta actividad no es económico, ya que Balleza ve en su cuenta la oportunidad de romper los tabús que hay en torno a los hombres y, principalmente, a los atletas.

Varios atletas han tenido que buscar otras maneras de subsistir. FOTO: Diego Balleza

"Me gusta mucho mi cuerpo, he trabajado para mantenerlo bien. No soy alguien penoso, me gusta mi cuerpo, me gusta lo que vean que he trabajado", dijo.

Invitó a que la gente lo siga a través de esta plataforma y agradeció a los que ya lo hacen, debido a que le permiten poder seguir comprando el mandado y ocuparse de su familia.

"Por si quieren suscribirse ahí esta: bara bara pa la raza".

El deportista busca llegar a los Juegos Olímpicos. FOTO: Diego Balleza.

Todo sea por Paris

Diego recordó que faltan unos meses para que se realicen los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo cual es determinante que se solucione la problemática.

Aseguró que el gobierno federal ha apoyado a los deportistas con centros de entrenamiento, pero hay otros recursos, principalmente los económicos, que no se están otorgando.

Asegura que los estímulos no son suficientes para el sector. FOTO: Diego Balleza.

La modificación al tabulador de becas que hizo la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ocasionó que las cifras que reciben los atletas de alto rendimiento en el país fueran sometidas a ajustes, lo cual causó el descontento de los deportistas, quienes aseguran que esta cantidad es insuficiente para cubrir sus necesidades.

Algunos se han quejado de descuentos de hasta el 80 por ciento, lo cual los ha llevado a buscar otras formas de encontrar recursos, mientras se dedican a entrenar para buscar un lugar en los equipos nacionales que llegarán a la justa máxima.