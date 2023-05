Enrique Alfaro: los 140 mdp para el Museo de Ciencias Ambientales no se regresarán a la UdeG

Los 140 millones de pesos que estaban destinados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales ya no se regresarán a la Universidad de Guadalajara (UdeG) ni es tema que se aborde en las reuniones con el rector Ricardo Villanueva, señaló el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez.

"¿Cuál regresar? Es que eso no existe ya lo resolvió la Corte, es que eso no es ni siquiera un tema a debate, yo estoy esperando el último tramo legal que tiene que resolver la Corte y va a quedar claro y, lo digo desde ahorita, va a quedar claro que no se le quitó ni un peso a la Universidad de Guadalajara, no lo va a decir el gobernador, lo va a decir la Corte y cuando eso suceda, hablamos. Plantearle al Rector que este asunto se resuelva apegado a derecho, es la mejor manera de dirimir cualquier diferencia que lo resuelva la Corte y es lo que vamos a acatar", apuntó Alfaro.