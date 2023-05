Alejandro Moreno acusa a Movimiento Ciudadano de ser lacayo de Morena: "Serviles, esquiroles, esbirros"

Tras el inicio de la campaña “ni un voto al PRI”, que inició Movimiento Ciudadano, el líder nacional tricolor, Alejandro Moreno calificó al instituto como marginal y a sus integrantes como serviles, esquiroles, esbirros, cínicos, mentirosos, lacayos y empleados de Morena.

En conferencia de prensa celebrada en el frontispicio de la Cámara de Diputados señaló que, a diferencia del partido naranja, el Revolucionario Nacional si es un partido nacional con militancia, con estructura, con presencia territorial y con voz en el debate nacional, por lo que no permitirán señalamientos en su contra que, se dan casualmente previo a las elecciones en el Estado de México y Coahuila, y no hay señalamientos en contra de Morena.

“No vamos a permitir que un partido de panfleto que vive del twitter y la propaganda pretenda atacar, demeritar al partido Revolucionario Institucional. Qué casualidad que se dicen opositores, siempre atacan al PRI, me atacan a mí o atacan al PAN o al PRD, o a la coalición Va por México, en cambio callan con las acciones de Morena, se hacen de la vista gorda ante todo el desastre y el desaseo que tiene Morena a nivel nacional”, indicó.

Condicionó la alianza opositora. FOTO: Especial.

Sin embargo, dijo que hay posibilidades de diálogo con MC para que se sumen a la coalición Va por México para 2024, pero, condicionó esa posibilidad a que apoyen a sus candidatos, en Coahuila, Manolo Jiménez y Alejandra del Moral en el Estado de México.

“Yo creo que este es un buen momento para fijar postura, que Movimiento Ciudadano mañana salga, no estamos de acuerdo con Morena, pero la que le puede a ganar a Morena en el Estado de México, es esa candidata porque no hay otra, es la candidata de la coalición; entonces que se sumen, y así la sociedad civil va a ver que con claridad que Movimiento Ciudadano, no está de esquirol o de esbirro”, indicó.

Aseguró que se debe hacer frente al partido de AMLO. FOTO: Especial.

Y es que, el líder priista reiteró que, con esa actitud servil y obsequiosa hacia Morena, Movimiento Ciudadano busca pulverizar el voto en el Estado de México y Coahuila, dinamitar la alianza Va por México y hacerle el juego sucio al partido guinda, y aun así, insistió en que, de cara los comicios del 2024 pueden sumarse al bloque opositor y dejar de hacer el juego a Morena, por lo que lo emplazó a definirse.