¿Hay contingencia ambiental en la CDMX hoy lunes 22 de mayo?

En lo que va de 2023, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) ha decretado dos contigencias ambientales en la Ciudad de México y los municipios del área conurbada, sin embargo, la calidad del aire en las últimas semanas no ha sido la mejor, por lo que el organismo estima que este año haya entre cinco y siete eventos de este tipo; Víctor Hugo Páramo Figueroa, director de la Came, advirtió a inicios de febrero que se adelantó un poco la temporada de ozono, razón por la que en cualquier momento podría activarse una nueva contingencia ambiental.

Para cuidar el medio ambiente, es importante recordar que este lunes 22 de mayo, no circulan los autos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2; vale recordar que los vehículos que cuenten con holograma 00 y 0 están exentos de estas restricciones de circulación al igual que los autos híbridos y eléctricos.

Aunado a lo anterior, es importante recordar que debido al incremento en la actividad del volcán Popocatépetl, podría haber afectaciones en la calidad del aire ante la constante emisión de fumarolas y ceniza; ante este panorama, es importante mantenernos informados sobre el clima y las condiciones del aire, para evitar daños en nuestra salud.

Calidad del aire - Minuto a minuto

07:00 horas

El Índice Aire y Salud registra buena calidad del aire en la Ciudad de México y los municipios de la zona conurbada, por lo que le riesgo para la salud es bajo.

Foto: Aire CDMX

