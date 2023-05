Tenía 4 nietas y buscó a su hijo por 3 años: quién era Teresa Magueyal, madre asesinada a balazos en Guanajuato

La madre buscadora Teresa Magueyal fue asesinada en la comunidad de San Miguel Octopan, perteneciente a Celaya, en el estado mexicano de Guanajuato, así lo informó este martes 2 de mayo "Una Promesa por Cumplir", colectivo al que ella pertenecía. Desde hace tres años, la búsqueda de "Doña Tere" fue incesante, pues de acuerdo con compañeras y amigos que la conocían, "únicamente se dedicaba a eso, quería de regreso a su hijo, no le hacía daño a nadie". La mujer tenía la esperanza de volverse a encontrar con José Luis Apaseo Magueyal.

Su hijo fue visto por última vez el lunes 6 de abril de 2020 en la comunidad donde su madre fue ultimada a balazos. Luis, según relatos de su madre, salió de su casa aquel día alrededor de las 18:00 horas para buscar alimento para sus cuatro hijas, de 14, 10, 9 y 5 años, pero ya no regresó. Un familiar lo saludó en Avenida 16 de septiembre, en esa ocasión vestía pantalón de mezclilla y playera gris de manga corta con unos tenis. Tiene 34 años de edad.

Foto: Especial

En su ficha de búsqueda se informa que José Luis tiene ojos medianos, barba de candado, cabello corto negro, labios medianos y ceja poblada, de tez blanca, una estatura aproximada de 1.70 metros, asimismo, en el brazo izquierdo tiene una imagen de San Judas Tadeo, en el brazo derecho tiene plasmada la imagen de San Miguel Arcángel, en el pecho un perro y en la espalda la leyenda de Hecho en México.

Patricia Barrón Nuñez, vocera del Colectivo "Una Luz en el Camino", en entrevista con el periodista Eribaldo Gutiérrrez Ramírez, del periódico AM, declaró que los mecanismos de seguridad que brindan las dependencias a personas buscadoras no sirven y el asesinato de Teresa es prueba de ello. "Los cursos de autocuidado no bastan, no tenemos un arma o un policía que nos cuide", añadió.

Resaltó que los colectivos no han parado en las jornadas de búsqueda, principalmente lo hacen por las afectaciones psicológicas y emocionales que representa no saber el paradero de su ser querido. También compartió que los grupos delictivos las tienen "detectadas" y que sus acciones en ocasiones tocan intereses.

Foto: Especial

Poco antes del mediodía de este martes se dio el reporte al sistema de emergencias 911 donde se alertaba de un ataque a balazos sobre la calle Melchor Ocampo de la comunidad ubicada al norte de Celaya. Cuando llegaron las autoridades policíacas observaron a la mujer recargada en la pared ya sin vida y con visibles heridas de bala.

A decir de testigos, la afectada tripulaba su bicicleta, cuando sujetos en una moto se le acercaron y le dispararon en al menos tres ocasiones para después fugarse. Horas más tarde, el Colectivo posteó un comunicado en donde confirma que se trata de Teresa Magueyal, quien buscaba a su hijo, José Luis Apaseo Magueyal, que desapareció el 6 de abril del 2020 en esa misma comunidad.

Foto: Especial

"Hoy otra madre fue asesinada sin conocer el paradero de su hijo", afirma el comunicado del colectivo UPPC, en donde también se condena el "cobarde asesinato". "Exigimos a las autoridades que investiguen de manera inmediata a los culpables de este terrible hecho. Así mismo, les pedimos que garanticen las medidas de reparación para su familia", cita el documento.

De acuerdo con información del colectivos y organizaciones civiles, Teresa Magueyal es la sexta persona buscadora asesinada en el estado de Guanajuato.

Con información de Gabriela Montejano

