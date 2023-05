Buscan a tres niños de secundaria: los bajaron del camión escolar durante los bloqueos en Matamoros

La mañana de este martes 2 de mayo se reportaron diversos bloqueos, balaceras y quema de llantas en distintos puntos de la ciudad de Matamoros tales como el bloqueo vial en Avenida Virgilio a la altura de la entrada de Hacienda del Puente, en la localidad de Heroica Matamoros en Tamaulipas.

También se reportó un bloqueo con autobús de Transpaís; al respecto, los usuarios y habitantes buscan ayuda de las autoridades, pues estos actos se traducen en un control mediante violencia en las calles.

Ataques en Matamoros

Uno de los hechos que mantiene alarmados a los pobladores fue el bloqueo y ataque contra un grupo de estudiantes quienes viajaban en el autobús escolar; este acontecimiento fue reportado a través de la página de la escuela secundaria "Emiliano Zapata" en Matamoros, donde se identificó que civiles bajaron del vehículo a tres estudiantes en la zona conocida como Sendero, quienes después de unas horas fueron encontrados por las autoridades.

De acuerdo con lo descrito en dicho aviso a través de redes sociales, los alumnos desaparecidos fueron: Ricardo David Salvador Ignacio de segundo de secundaria del grupo “B”, Dana Valeria Ramírez Hernández de tercer grado de secundaria del grupo “D” y Yonathan Adrián González Pérez de segundo grado grupo “A”.

También, recientemente las autoridades y elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y el Ejército Mexicano quienes retiraron estos bloqueos vehiculares en avenidas y calles principales en Matamoros, señalaron que los tres alumnos fueron encontrados en esta misma zona, sanos y salvos.

Encuentran a los tres estudiantes

Mientras tanto, la Escuela Secundaria Técnica Número 51 “Emiliano Zapata”, compartió un nuevo aviso para los padres de familia del alumnado; se menciona que debido a la inseguridad que se vive en las calles de la localidad, se recomienda a todos los responsables de los alumnos del turno matutino a que asistan a recogerlos.

Y en el caso del alumnado del turno vespertino, las clases quedarán suspendidas en su totalidad; se menciona que no se les dará salida a aquellos alumnos que no tengan autorización de sus padres o si no van por ellos antes de la hora acostumbrada.

