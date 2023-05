Monse defiende a otras mujeres de violencia, ahora es una sobreviviente: “Me costó creer que era una víctima más"

En abril de 2023, Monserrat Gutiérrez fue salvajemente atacada por su expareja sentimental, Valentín “N”, quien trató de ahorcarla dentro de la casa que ambos compartían. La abogada y fundadora de la asociación civil CEDE A.C, enfocada a darle atención a víctimas de violencia de género, huyó de su domicilio en Puebla y comenzó una denuncia en contra de su agresor, sin embargo, ha enfrentando las constantes amenazas e insultos de su atacante, mientras denuncia que la Fiscalía del estado también ha obstruido su acceso a la justicia.

La relación violenta entre Valentín “N” y Montserrat inició en septiembre de 2022. De acuerdo con el testimonio de la abogada, cuando ella conoció a su expareja, él se presentó como un hombre amable y atento, por lo que entablaron una “muy buena amistad” y no se percató de los focos rojos que tenía. En entrevista con El Heraldo Digital, la fundadora de CEDE A.C detalló que la violencia comenzó a ser visible cuando se mudó a la casa de su agresor, en diciembre del año pasado.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

La relación violenta entre Valentín “N” y Montserrat inició en septiembre de 2022. Foto: @Monse_fco.

“Desde que me quede en su casa de forma diaria es donde empezó el cambio y la violencia, cuando sintió que yo estaba a su merced; incluso su mamá una vez me dijo ‘no dejes que él te tome la medida’”, declaró Montserrat a El Heraldo Digital. La abogada puntualizó que los primeros actos de violencia física ocurrieron en febrero de 2023, luego de que su pareja le rompió la nariz de un golpe.

“El 11 de febrero, después de regresar de una fiesta, llegué a la casa donde vivíamos juntos. Comenzamos a discutir y él me insultó diciendo que parecía ‘pendeja’ bailando con mis amigas. Le di dos cachetadas y le dije que no me llamara así. Entonces, solo recuerdo un fuerte golpe y estar levantándome del suelo con mucha sangre en mi rostro. Me había dado un puñetazo que me dejó inconsciente y fracturó mi nariz”, denunció Montserrat.

La abogada agregó que tras lo sucedido su pareja le pidió que no contara la verdad y que dijera que el golpe era resultado de un accidente automovilístico, esto porque él enfrentaba un juicio para poder ver a su hija, una menor producto de una relación pasada. Con los chantajes y amenazas de su expareja, Montserrat accedió a no revelar que había sido víctima de violencia, no obstante le comentó lo sucedido a una amiga cercana, quien se comunicó con los padres de la abogada para que hablaran con ella y la “sacaran” de la casa que compartía con Valentín “N”.

La joven sufrió una fractura en la nariz por el fuerte golpe de Valentín "N". Foto: @Monse_fco

No obstante, la situación empeoró para Montserrat, ya que cuando su agresor se enteró de que los padres de ella ya sabían lo que en realidad había sucedido comenzó a ser más agresivo con la abogada, forzándola a alejarse de sus amigos y familiares. Los abusos como jalones de cabello, golpes en las manos y la violencia psicológica continuaron hasta abril, cuando una noche Valentín “N” intentó asesinar a su expareja, ahorcándola en el cuarto de su casa.

“Recuerdo perfectamente cuando él me estaba ahorcando, tenía una mano en mi cuello y la otra en mi brazo. Yo trataba de decirle que no podía respirar; hasta que escuche un sonido muy chillante, como una olla exprés, en los oídos. De ahí ya solo recuerdo ir dejando de ver su rostro, hasta que volví a tener conciencia, pero ya estaba sentada en la cama y él me decía ‘respira, respira’. Le dije que no había hecho nada y aún así me había agredido, pero él me contestó: ‘yo no me arrepiento de lo que hago, lo volvería hacer y si te apendejas te mato’”, contó Monserrat a este medio de comunicación.

De igual manera, la abogada dio a conocer que soportó las agresiones de su pareja porque, como activista en contra de la violencia, le costaba darse cuenta de que ella era una víctima más, como las decenas de mujeres que había ayudado. “Me costaba mucho reconocer que me estaba pasando a mí. Yo no sabía cómo pedir ayuda, cuando he ayudado a personas víctimas de violencia”, explicó Montserrat. Además, tenía miedo de que su expareja pudiera darle “carpetazo” al caso, ya que él trabajó como auxiliar en la Fiscalía de Puebla y conocía a personas importantes en la dependencia.

La abogada tiene fotografías de los golpes que recibió por parte de su expareja. Foto: @Monse_fco

En espera de la justicia

Dos días después del intento de feminicidio, Montserrat, con ayuda de sus amigos y familiares, consiguió abandonar la casa que compartía con su agresor y presentó una denuncia ante la Fiscalía del estado de Puebla, al hacerlo descubrió que su expareja tenía otra carpeta de investigación por violencia en contra de la madre de su hija, en Ciudad de México. A la vez, la abogada enfrentó las “trabas” del Ministerio Público, donde la revictimizaron y, en varias ocasiones, la hicieron dudar sobre si levantar una denuncia o no.

Pese a la revictimización, Montserrat inició una denuncia contra Valentín “N”. No obstante, acusa que el dictamen psicológico que le realizaron en la Fiscalía ya es obsoleto y no coinciden con los exámenes médicos a los que ha sido sometida, ya que especialistas externos le diagnosticaron estrés postraumático y la canalizaron con un psiquiatra, mientras que en la dependencia aseguraron que su estado mental no era “algo tan grave”.

“A raíz de que hice mi denuncia pública la Secretaría de Igualdad Sustantiva se comunicó conmigo y me dieron tratamiento, ayuda psicológica. Ahí, en la Secretaría me dijeron que tenía estrés postraumático y me remitieron al psiquiátrico. Así que me sorprende que en Fiscalía me digan que no es algo tan grave, mientras que en la Secretaría llegue a un psiquiatra”, sentenció la abogada. Agregó que el apoyo de amigos, familiares y organizaciones la ha ayudado en este complicado proceso, ya que, hasta la fecha su agresor la sigue hostigando con mensajes de texto.

Hay otra denuncia en contra de Valentín "N" por violencia contra su expareja. Foto: @Monse_fco

“Me sigue violentando de manera emocional. Me manda mensajes diciéndome ‘mentirosa’, ‘ladrona’, ‘despechada’ y asegurando que le estoy destruyendo la vida. Al final de cuentas esto lo trabajo con mi terapeuta, quien me hace entender que este hombre aún quiere tener el control de mi vida; me ha buscado, pero no he cedido a tener una plática con él”, añadió la abogada.

Finalmente, Montserrat comentó que por ahora se está llevando a cabo la investigación para probar las agresiones de Valentín “N” en su contra. Ella aseguró que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que es una sobreviviente de violencia de género y confía en que se judicialice su carpeta de investigación y que reciba justicia, esto pese a que su expareja podría “estar metiendo mano” a las indagatorias.

“Me gustaría confiar en que la Fiscalía hará mejor su trabajo, entiendo y comprendo muchas cosas, pero quiero pensar que las personas que lo conocen (a Valentín), sus contactos, no se van arriesgar a meter mano en la investigación”.

SIGUE LEYENDO

Su propio hijo intentó asesinarla, lo metieron a la cárcel y ahora podrían liberarlo: "Porque lo amo, no debe volver a lastimar a nadie"

Alicia Esmeralda fue asesinada por René "N" el mismo día que desapareció

Confirman muerte de Lesly Martínez: su exnovio habría confesado el feminicidio