40 millones de Mexicanos padecen gastritis, acidez y reflujo: Carnot Laboratorios

El valor del mercado de medicamentos contra las enfermedades gástricas en México es del orden de los 5 mil millones de pesos, esto; derivado de una demanda de fármacos por parte de 40 millones de mexicanos que padecen agruras, acidez y reflujo. Enfermedades que de no tratarse pueden derivar hasta en cáncer de esófago.

Edmundo Jiménez, director general de Carnot Laboratorios, empresa mexicana farmacéutica líder en México y Latinoamérica, relató lo anterior, tras presentar Tegoprazan, el nuevo tratamiento médico que busca solucionar las enfermedades gástricas que dijo, padecen 1 de cada 5 mexicanos.

En entrevista con el Heraldo de México, Jiménez relató que Carnot Laboratorios desde hace siete años, a través de su departamento de investigación, que integra un grupo de 70 científicos mexicanos, lleva a cabo una colaboración con sus pares coreanos, y que, de manera conjunta, sus estudios culminaron con P-CABs Tegoprazan.

Reveló que el medicamento, es un tratamiento médico innovador y el primer bloqueador de ácido competitivo de potasio que ofrece soluciones superiores a los tratamientos actuales, con un efecto de alivio completo, rápido, duradero, sin efectos adversos, desde la primera dosis, que se mantiene por 24 horas.

Reveló que México es el segundo país que lanza Tegoprazan con grandes expectativas de crecimiento.

"El primer país donde fue presentado el tratamiento médico fue Corea, donde en tan sólo tres años después ha logrado ventas por 168 millones de dólares".

Es tal la eficacia del medicamento dijo Edmundo Jiménez, que, en Corea, logró en los últimos 34 meses, superar las ventas del líder del mercado en 3.3 veces más,

“lo más impresionante es que al llegar a los primeros seis meses del lanzamiento en Corea, ya se vendía lo mismo de Tegoprazan que el líder del mercado”, cifras que estima podrían ser similares en México.

Detalló que mientras su similar en Corea distribuirá el medicamento en Asía y Europa y Estados Unidos, en México Carnot Laboratorios se encargará de distribuir el medicamento en toda América Latina, siendo Perú y Colombia los próximos países más próximos donde se lanzará el medicamento.

Al respecto, Carlos Alberto Reyes, director médico de Carnot Laboratorios, aseguró que “de 20 al 40 por ciento de los mexicanos sufren de problemas gastroesofágicos, lo que significa que más de 40 millones de mexicanos tienen esta patología”.

Agregó que “si no se trata adecuadamente esta enfermedad progresa a una metaplasia que llamamos esófago de Barret y esto puede evolucionar a cáncer de esófago”

La realidad -explicó- es que no se le da la importancia requerida, la mayoría de las personas se automedica o utiliza medicamentos que no terminan por aliviar los síntomas de la enfermedad.

“El 85 por ciento de los pacientes asegura que, aun recibiendo el tratamiento con alguna mejoría, persisten los síntomas. Sólo 19 por ciento afirman que se le quito el dolor y sólo el 2 por ciento dice que su alivio fue rápido” apuntó Reyes.

El doctor aseguró que esa falla de los medicamentos actuales afecta no solo en la calidad de la vida de las personas sino en la economía, porque los tratamientos de ranitidina, omeprazoles, etc. no logran suprimir los padecimientos.

Por ello, dijo por último, que Carnot Laboratorios en México en su compromiso porque las personas tengan una vida más larga y feliz, presentó el nuevo tratamiento médico bloqueador de ácido competitivo de potasio denominado P-CABs Tegoprazan que ya está disponible en México.

