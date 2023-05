Cancelan registro sanitario de Redotex

El Gobierno Federal llamó a no consumir Redotex (al que ya le fue cancelado el registro sanitario), un producto considerado milagro para bajar de peso que, incluso puede casar la muerte. Alejandro Svarch Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), acusó que por la corrupción que imperaba se permitía su venta.

En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a moderarse y auto limitarse con la comida antes de optar por ese tipo de productos. Indicó que no sólo se informará al laboratorio que lo produce y sus distribuidores, sino a la población para que ya no lo use por lo que recomendó aguantarse para bajar de peso y hacer ejercicio.

“La mejor receta es moderarse, autolimitarse de tanta comida sabrosa, suculenta, y el ejercicio, y el movimiento, eso es lo mejor, y eso nos afecta, al contrario”, refirió.

El titular de Cofepris explicó que ese medicamento fue registrado y prorrogado en dos ocasiones de forma irregular; El medicamento se benefició de una vigilancia permisiva a las constantes en inegables irregularidades, y se fabricó utilizando una sustancia prohibida.

“Durante 25 años se permitió que se ha permitido la comercialización de un producto que es un riesgo claro, innegable y latente para la salud humana”, recalcó.

De lo ingredientes que tiene Redotex dijo que tiene Triyodotina, una hormona natural que puede causar disfunción de la tiroides y arritmias cardiacas y la muerte: Diazepam, un ansiolítico utilizado para tratar enfermedades psiquiátricas y compulsiones que puede generar adicción y sueño profundo.

Además de Atropina, un medicamento para problemas cardíacos que puede causar arritmias fiebre alucinaciones y delirios: Aloína, un laxante derivado del aloe y asociado al riesgo de generar cáncer; y D-Norpseudoefefrina, anfetamina que suprime el apetito y aumenta el riesgo de sangrado cerebral, daño cardíaco y alteraciones psiquiátricas.

“La mezcla de estas cinco sustancias resultan a la salud y que puede ser letal”, aseveró.

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña

