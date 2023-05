"Queremos solución al problema del agua", habitantes de Tlalpan bloquean Insurgentes y generan caos vial

Este miércoles, habitantes de los Pueblos de San Miguel Ajusco y Magdalena Petlacalco, de la alcaldía Tlalpan, realizan un bloqueo en la Avenida Insurgentes a la altura del Caminero.

Son aproximadamente 50 personas quienes con cartulinas piden que los pueblos vecinos les permitan el paso del agua a sus manantiales.

En el lugar ya se encuentran autoridades de la demarcación dialogando con los afectados, por su parte, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan los cortes viales, ya que se encuentra cerrado el paso a la Autopista México-Cuernavaca y a la carretera federal.

Una de las manifestantes asegura que solo quieren agua, "nuestro manantial no nos están dejando pasar el agua, nosotros somos nativos de Magdalena Petlacalco y no nos están dejando el agua, los pueblos vecinos no nos dejan".

Son alrededor de 50 personas las que exigen el paso del agua sus manantiales. Foto: Especial

Uno de los problemas que enfrenta actualmente la Ciudad de México es la escasez de agua, tan es así que a principios de marzo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la calificó como una "sequía grave".

Además, su declaración fue apoyada por el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez, quien señaló que el Sistema Cutzamala solo contaba en ese momento con 386 millones de metros cúbicos, es decir, únicamente el 49.4 por ciento de su capacidad, por lo que las alcaldías y municipios capitalinos sufrirían una reducción en el suministro del recurso.

