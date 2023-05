"Es una persona muy tranquila": rompe el silencio la familia del maestro acusado de abuso en un kínder de Iztapalapa

Fue el pasado 2 de mayo que se registró un caso de abuso, específicamente de tocamientos presuntamente por parte de un profesor en contra de una pequeña de cuatro años de edad quien estudiaba en el Jardín de Niños “Tlaquetzqui” ubicado en la colonia El Molino Tezonco dentro de la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México; ahora la familia del docente se ha pronunciado al respecto.

Luego de que se diera a conocer el primer caso de este tipo de actos por parte del maestro de la materia de música dentro del kínder, se denunciaron otros cuatro casos más ante las autoridades dentro del plantel y también ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), pero ahora familiares del presunto culpable han roto el silencio y pronunciado al respecto.

En entrevista para El Heraldo Digital, la cuñada del implicado, identificada como Irma Yadira Garavito Valdez, declaró que estas acusaciones hacia el docente son meramente “difamaciones” en su contra que buscan “perjudicar su carrera y manchar su imagen” a través de estos señalamientos.

“Él es un hombre sumamente tranquilo, solamente lo están difamando…él es una persona que no es de problemas y que siempre se ha dedicado a su trabajo; su pasión es la música y enseñar a los niños. Pedimos que deje a la Fiscalía hacer su trabajo porque pasó a afectar a mi familiar”, señaló al respecto Yadira Valdez.

Al respecto, sus familiares también piden que dejen de amedrentar, intimidar y amenazar por medios externos al profesor, pues aseguran que son los padres de familia de los menores quienes están señalando sin fundamentos al profesor; piden que dejen que las autoridades correspondientes le den un seguimiento adecuado a los cinco casos de tocamientos hacia los alumnos entre cuatro y cinco años.

También el cuñado del profesor quien también labora en otras dos instituciones, Luis Valdez, señaló que las personas quienes están acusando al profesor Francisco Saúl Cabral, están manipulando a sus hijos y a su vez, la información.

Al respecto, dijo que los padres no tienen por qué estar dando por hecho de que el profesor es culpable y que para eso están las investigaciones respectivas por parte de las autoridades, quienes podrán determinar en su momento el destino de estos cinco casos.

El primer caso se dio a conocer luego de que la madre de la menor se percató que la pequeña no traía su ropa interior puesta, donde tras una plática ella le señaló que su profesor de música la había tocado en sus partes íntimas.

“Me percaté que mi hija no traía su calzoncito y ella me dijo que había sido un maestro pero en la escuela me comentaron que había sido ilógico…quiero que cierren el plantel y le quiten la cédula al maestro para que deje de hacerle eso a los niños”, declaró al respecto Fernanda Miralrío, madre de la pequeña del grupo 2º “A”.