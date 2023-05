¡Ni a los muertos respetan! Saquean tumbas y se roban restos humanos de panteón en Atizapán

Continúan los robos dentro de los panteones, esta vez ocurrió en el municipio de Atizapán en el Estado de México, donde varios nichos fueron saqueados y nadie se percató cuando ocurrieron los hechos. Este martes, familiares que acudieron al cementerio a visitar a sus fallecidos se percataron que las tumbas estaban abiertas.

De acuerdo con los primeros informes, en el panteón La Palma, al menos unas cinco tumbas fueron abiertas, pero no solo eso, las personas que perpetraron los hechos no iban por objetos de valor, fueron directamente por los restos humanos. Tras percatarse de que los nichos estaban abiertos, se asomaron en su interior y vieron que ya no estaba el cuerpo de sus familiares.

Fue por ello que dieron aviso a las autoridades del panteón, quienes informaron de lo ocurrido a la policía del municipio, al parecer llegaron y realizaron algunas pesquisas y posteriormente procedieron a acordonar el área. Sin embargo, hasta ahora no se ha brindado más información al respecto.

Mientras que los administradores del cementerio tampoco han informado nada al respecto. Cabe destacar que esta no es la primera vez que ocurre este tipo de saqueos en panteones de la Ciudad de México o Estado de México, cada vez es más frecuente que ocurran este tipo de hechos y hasta el momento no se conoce que haya personas detenidas por esta causa.

¿Profanación de tumbas para brujería?

Aunque la profanación de tumbas se encuentra tipificada en el código penal y se castiga con tres días y hasta dos años de prisión o de 30 a 90 días de multa, este tipo de robos siguen sucediendo. Se dice que esto ocurre por una causa, las personas practicantes de la brujería y magia negra serían quienes recurren a exhumar los cadáveres para realizar sus ritos.

La frecuencia de este delito radica en que la mayoría de las personas que son víctimas, no denuncian ante las autoridades, pro lo que se vuelve un delito que queda impune, por lo que sigue siendo fácil para los delincuentes acceder a los cementerios y robar restos humanos.

Sin embargo también ha ocurrido que las tumbas son saqueadas no para robar los cadáveres, sino para robar las pertenencias de los difuntos, ya que en algunos de los casos, los fallecidos son sepultados con joyas, relojes o cualquier otro objeto de valor.

