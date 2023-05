Coyoacán reconoce la labor de mamás, docentes y adultas mayores a través de un festival conmemorativo

Como un reconocimiento al liderazgo social que representan las madres de familia, la alcaldía Coyoacán realizó un festival conmemorativo por el Día de las Madres, al que asistieron 350 mamás y maestras de los Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI).

Durante este homenaje a las madres trabajadoras, que tuvo lugar en Jardín Hidalgo en el centro de Coyoacán, ellas pudieron disfrutar de bailes y cánticos que las y los niños que asisten a los CASI, presentaron para sus mamás. En su oportunidad, la directora de Desarrollo Social y Fomento Económico, Gabriela Loya Minero, dio voz al mensaje que el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar envió para las presentes.

“No están solas, tienen en nosotros un aliado que las impulsará en todo momento. Pusimos en marcha los centros de cuidado infantil para que vayan a trabajar tranquilas mientras sus hijas e hijos se encuentran seguros y desarrollando sus habilidades. Somos una alcaldía comprometida con la salud de la mujer, acercamos estudios gratuitos de mastografía, generamos oportunidades laborales con ferias de empleo exclusivamente para mujeres. Cuenten con nosotros, trabajaremos siempre por y para que ustedes sigan imparables”, citó la funcionaria.

Gabriela Loya expuso los apoyos hacia la madre gestionados en la alcaldía

FOTO: Especial

En la Casa del Adulto Mayor de Prado Churubusco, también se llevó a cabo un festejo para celebrar a las mamás y a las y los maestros que laboran en los centros para personas mayores; a dicho evento asistieron, la directora general de Igualdad de Género y No Discriminación, Desirée Navarro López, así como el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila Mayo.

Navarro López indicó que las madres son el motor de la familia y de la sociedad: “Son las mamás, nuestro motor, nuestra guía, gracias a ustedes somos imparables”. Al referirse a la importancia del trabajo de las y los maestros, la directora mencionó: “por ustedes, en Coyoacán tenemos grandes mujeres y hombres que han puesto el nombre de Coyoacán en alto”.

Además, añadió, reconocemos todo su esfuerzo, su trabajo y compromiso que han puesto en su papel de mamás, de madres trabajadoras, de guías y de orientadoras. Son ustedes un ejemplo de dedicación y por ello queremos hacer este sencillo homenaje en honor a quienes han dedicado su vida a hacer mejor la de los demás.

Homenajearon a las madres y docentes

FOTO: Especial

La festividad, que contó con 150 asistentes, tuvo un programa de actividades que incluyeron yoga, tai-chi, juegos de mesa, exhibición de bisutería, gimnasia de mantenimiento, danza, dibujo y exposición de tanatología.

Por su parte el director de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila Mayo, subrayó que en mayo se celebra a quienes, con su ejemplo, cuidado y dedicación, nos han formado y hecho mejores personas. “Por eso estamos aquí, para celebrar a las mamás y a los maestros, dos grandes modelos a seguir a lo largo de nuestra vida”, dijo.

También enfatizó la vocación de vida que representa ser maestra o maestro, ya que no sólo son fuente de saber, son ejemplo de dedicación y de compromiso. “Felicidades a todas y todos a los que la vida los colocó como docentes, profesoras y profesores no sólo son aquellos que estudiaron en la Normal, sino aquellos que decidieron serlo por vocación de vida, cuántas veces, la que es de corte y confección nos impacta por su dedicación, que no estudió para docente, pero su dominio y conocimiento hizo que nos enamoráramos de alguna actividad”, expresó.

