En el Día del Maestro, Alfonso Durazo entrega reconocimientos y estímulos

Educar es dar a las y los niños sonorenses las herramientas para vivir sus sueños, por lo que el trabajo del magisterio merece reconocimiento, estímulo y apoyo a través de políticas públicas que garanticen lo que docentes y el estado buscan: el bienestar de las y los estudiantes, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño en el marco del foro Educar para Transformar.

En este evento, enmarcado en los festejos por el Día de la Maestra y el Maestro, el gobernador galardonó a personal docente con estímulos económicos y reconocimientos, como la medalla de plata profesor Amadeo Hernández, por 20 años de servicio; y las medallas de oro Eduardo W. Villa y Manuel Altamirano, por 30 y 40 años, respectivamente

El mandatario se comprometió a seguir con el impulso a los programas de becas y uniformes escolares y reveló que se ha contratado, con un monto de 70 millones de pesos, un seguro para estudiantes que garantiza su integridad en caso de algún percance durante las actividades escolares, con el que se ofrecerá atención médica y traslado a centros de salud.

“Porque no debe haber limitación alguna para que cualquier joven, niño, sonorense, le crezcan las alas gracias a la educación… que le den vuelo a sus sueños. Yo un nunca soñé en ser gobernador, pero me di cuenta, estudiando, que por esa ruta podría conseguirlo. Y he sido muchas cosas más, por eso mi compromiso con la educación”, dijo el gobernador.

Durazo Montaño reconoció también la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el anuncio de un incremento salarial de 8.2 por ciento a la plantilla educativa a nivel nacional.

Presente también, el secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante, explicó que el foro Educar para Transformar busca consolidar un espacio para el diálogo entre pares, el intercambio de ideas y la presentación de estrategias exitosas en el aula, a fin de fortalecer la labor docente en todo el estado.

El secretario agregó que en este año se galardonó a nivel estatal a mil 36 docentes por su antigüedad de servicio en el magisterio: 87 docentes, por 40 años de servicio; 430 docentes por 30 años; y 519 docentes por dos décadas de educar a la juventud de Sonora, quienes recibieron un total de 75.7 millones de pesos en estímulos económicos.