"Se nos quedó viendo y con la mano me dijo adiós": un joven vio a su papá vivo 2 días después de que murió

Existen diversas creencias en torno a la muerte, hay quienes aseguran que los seres queridos que ya fallecieron siempre encuentran la forma de despedirse o comunicarse con los que dejaron en vida, aunque existe un lado completamente opuesto, en el que algunas personas aseguran que cuando alguien muere no pasa algo después, ya que no hay forma posible de que se manifiesten. Sin embargo, la experiencia de personas que trabajan de cerca con la muerte, como enfermeras, forenses, trabajadores de funerarias o embalsamadoras, es una prueba de que llegan a ocurrir vivencias difíciles de creer.

En este contexto, la doctora Blanca Lucila Briceño Patlanis, odontóloga forense egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien cuenta con 23 años trabajando en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México, habló sobre un caso el cual ha sido difícil de creer, sobre la posibilidad de que alguien quien ya falleció pudiera haber sido visto por sus familiares justo después de su muerte.

El extraño avistamiento de un hombre muerto a dos días de que fue asesinado

La cirujana dentista especializada en el área forense habló en el podcast pepe&chema sobre esta extraña experiencia que involucra a un hombre, quien murió durante un asalto cuando acudió por el dinero para pagarle a sus trabajadores, pues se desempeñaba como contratista: "Esto fue un 15 de septiembre, el 16 de septiembre ingresa con nosotros el cuerpo y bueno, le hacemos todos los estudios, de dactiloscopia, etcétera y bueno, se va al área de refrigeración en espera de que lo vayan a buscar" narró la doctora.

Fue el 20 de septiembre cuando un joven acompañado de su tía acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) para ver si ahí estaba su papá, quien refiere que desapareció el 18 de septiembre luego de salir de casa. Le tomaron los datos para el archivo de su familiar en el cual incluyeron un documento que contenía la huella digital de su padre, la cual suele facilitar en estos casos la identificación de la persona.

Las huellas dactilares son esenciales para la identificación de un cadáver. | FOTO: Pexels

Posteriormente, la doctora Blanca llevó la huella con el perito para ver si el papá del joven se encontraba en ese lugar, le dijo las fechas que le mencionó el hijo, a lo que Arturo, su compañero dactiloscopista, quien destacó que tiene una memoria sumamente buena, le dijo: "Doctora, esta huella ya la vi" lo cual le causó sorpresa a la doctora, por lo que su compañero fue a verificar la información y después de unos minutos regresó y agregó: "Sí es positivo doctora, sí está con nosotros, él entró con nosotros el 16 de septiembre".

La última vez que vieron "con vida" a su familiar ya estaba muerto

Al encontrarse con esta situación, la doctora regresó con el joven y su tía, pero en esta ocasión les pidió que le explicaran detalladamente cómo fue la última vez que vieron con vida a su familiar. Fue así como narraron que el 18 de septiembre su hija se iba al kínder, por lo que el joven salió de su casa con ella, cabe aclarar que el lugar es un terreno grande en donde vivía su papá con su difunta madre, al fondo vivía el joven con su esposa y su hija, enfrente vive su tía, quien confirmó la información.

"El día martes lo vemos temprano, yo ya me iba a la escuela, a las 09:00 de la mañana y vemos que sale mi papá de la casa, se nos queda viendo y con la mano me dice adiós y a mi tía también" dijo el joven, mientras su tía confirmaba todo y agregó que ella también lo vio: "Yo en ese momento estaba preparando las cosas para irme al mandado y lo veo y le digo '¡ah, ahí estás! No te habíamos visto, qué bueno ¿todo bien? y él me dijo 'sí' solamente con la cabeza y le pregunté '¿nos veamos más tarde para cenar?' él dijo que sí, nos agitó la mano a los dos, se salió de la casa y se fue. Eso fue hace dos días, yo lo vi el 18 y hoy es 20."

Su padre murió tras ser asaltado un 15 de septiembre, el 16 llegó el cuerpo al Semefo, el 18 lo vieron "con vida" por última vez y el 20 acudieron a identificarlo. | FOTO: Pexels

Ante lo que estaba escuchando, la doctora tuvo que hacer la aclaración: "Bueno, es que aquí hay un pequeño problema, que el cuerpo está con nosotros desde el 16" incrédulos, los familiares dijeron que eso debía ser un error, ya que su padre no podía estar muerto el 16, pues apenas lo vieron con vida el 18 de septiembre: "No solamente yo, lo vio mi esposa, lo vio mi hija, lo vio mi tía, yo lo vi, es un error doctora" dijo el hijo del señor.

Para terminar con las dudas, la doctora Blanca decidió mostrarles la fotografía que le tomó a su familiar, con lo cual ellos pudieron confirmar que efectivamente se trataba de él, pero lo que aún les generaba dudas era la fecha, pues les resultaba increíble que el 16 de septiembre estuviera muerto, ya que seguían preguntándose cómo es que lo vieron en casa, salir, cerrar la puerta y despedirse de ellos, aunque admitieron que en ningún momento les dirigió la palabra: "No lo puedo creer, sí era mi papá, simplemente no habló conmigo, no nos dijo nada, solamente asintió con la cara y nos dijo adiós" concluyó su hijo.

