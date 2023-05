Así lucía Claudia Sheinbaum cuando iba a la secundaria

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es una mujer que se ha mostrado como cercana con las capitalinas y capitalinos, razón por la cual le gusta compartir momentos y situaciones de su vida como el reciente anuncio de que iba a ser abuela, su activismo durante sus estudios universitarios y algunas de las cosas que admira de su madre, la Dra. Annie Pardo Cemo.

A propósito de esto y de sus recientes visitas por diversas escuelas en la CDMX para la entrega de apoyos, la titular del Ejecutivo local, decidió compartir una fotografía de ella cuando iba a la secundaria, dirigiendo su mensaje particularmente a los jóvenes. “Luego de visitar secundarias de nuestra ciudad y platicar con ustedes, me gustaría mostrarles cómo me veía a su edad. La educación es un derecho, no un privilegio”, escribió la Dra. Sheinbaum.

Es importante mencionar que la jefa de Gobierno ha impulsado diversos programas para promover la educación en México, como el apoyo económico “Mi Beca para Empezar” para niñas y niños que estudian en escuelas públicas y que actualmente es una ley incorporada en la Constitución Política de la capital; además, del programa “La Escuela es Nuestra - Mejor Escuela”.

Claudia Sheinbaum cuando iba a la secundaria. Foto: Instagram @claudiashein.

“Que nadie les diga que no pueden cumplir sus sueños”: Claudia Sheinbaum

Durante su visita por la Escuela Secundaria Técnica No.56 “Sor Juana Inés de la Cruz”, en la alcaldía Cuauhtémoc, la mandataria ofreció un discurso para impulsar a los alumnos y alumnas, y decirles que nadie puede intervenir en sus sueños, además de recordarles que el respeto es importante para la convivencia social.

“Entre todos hay que aprendernos a respetar; a los hombres que sepan, que las mujeres somos personas y que podemos hacer lo que queramos ser, que nadie nos diga, ni papá ni mamá, aunque siempre hay que respetar, ni maestro ni maestra ni los propios compañeros: “tú no tiene derecho a esto”. Todos y todas tenemos derechos; y a las niñas, nunca se dejen minimizar, que nadie les diga que no pueden cumplir sus sueños, que nadie les diga que no pueden ser lo que ustedes quieren ser, siempre hay que respetar, siempre hay reglas y límites, pero todas y todos somos iguales”, mencionó Claudia Sheinbaum.

