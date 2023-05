Vanguardia, Iinfluencias y catástrofes: Mauricio Rocha y los retos que tiene la arquitectura en México

Mauricio Rocha Iturbide, nació respirando el arte, gracias a sus padres Graciela Iturbide y Manuel Rocha, quien es arquitecto y fotógrafo, el cual, es su base donde un grupo de gente buscaba el este mundo o también la filosofía y literatura.

El arquitecto narra cómo fue que la gente dijo que tuvo el camino fácil por las personas que estuvo rodeada y con las que le tocó vivir; sin embargo, eso también podía ser una complicación al no cumplir con las expectativas de sus padres que tenían una carrera exitosa. Afirmó que no fue sencillo dedicarse a la arquitectura, ya que sentía gusto por el arte de la cinematografía, la fotografía y el arte contemporáneo, por lo que no sabía qué camino tomar.

Al realizar muchas intervenciones de arte contemporáneo de artistas, más que de arquitectos y realizando algo de foto, estuvo a punto de consagrarse como director de cine, pero la arquitectura lo atrapó por completo.

“Con la luz, con la atmósfera, con el tiempo, con la experiencia atmosférica que me he dado cuenta, me sorprende y me interesa”dijo.

Al respecto, en entrevista con Adriana Delgado para El dedo en la Llaga, señaló que en las dos áreas que se sentía atraído -el cine y la arquitectura-, son dos áreas de arte que desafortunadamente, son comerciales y no artística. Por ello, cuando se construye poesía y arte, empieza a admirar a grandes autores que son referentes para su profesión.

Influencias de Rocha en la arquitectura

Rocha Iturbide reveló que su padre fue una de sus influencias más importantes, por la idea que tenía de entender no solo el lugar, sino la cultura del sitio, sumado a que le toca un poco la filosofía de la posmodernidad, el cual, maneja de alguna manera la arquitectura.

Manuel Rocha, padre de Mauricio Rocha edificaron la Cineteca Nacional Foto: Especial

Al mismo tiempo, también cruzó camino con grandes arquitectos que le hicieron entender esta corriente del posmodernismo. Sin embargo, en la universidad, era una reflexión más profunda de pensar en la memoria, en la abstracción, en la responsabilidad ética, política con los lugares en los que se trabaja y su cultura.

“Esas experiencias o esos maestros que tuve fueron fundamentales para desarrollar mi pensamiento al respecto”, señaló.

Terremoto de 1985

El reconocido arquitecto pidió entender que, después del terremoto de 1985, se debe estar preparados para tratar con no solo los sismos, sino con todas las tragedias que existen como huracanes, movimientos telúricos, etcétera. Sin embargo, señaló que desafortunadamente, la arquitectura que se ha hecho a nivel público, ha estado dentro de sistemas de corrupción o que las especificaciones no cumplen. Por ello, muchas de las obras que se cayeron tenían estos vicios ocultos.

Por otro lado, en temas positivos, destacó la unión de trabajar para construir y levantar una capital que estaba destruida no solo en el 85, sino también en 2017, en favor de las comunidades, de forma anárquica, más allá de los sistemas de poder, crear conciencias que llevaron a exigir una mejor democracia.

Varios edificios se vieron afectados en el terremoto del 85 Foto: Especial

Recordó cuando en el sismo de septiembre de 2017, se juntó junto a otros arquitectos con las comunidades de Morelos y de otras zonas para resolver el tema de sus viviendas, ya que iban a tirar todas las casas de adobe. Hay que ayudarles a que con la tradición de sistemas originarios se puede hacer buena arquitectura, dijo, y no tener miedo a los terremotos sin perder nunca esa identidad cultural tan importante.

Consideran el medio ambiente

El arquitecto Rocha, considera hoy envía tener una muy buena preparación con respecto al medio ambiente. Además, señaló que hubo un momento en que la modernidad hizo pensar que el reto era hacer la caja de cristal con toda la climatización. Contrario a esto comentó que ahora una casa inteligente o un edificio inteligente permiten cuidar la entrada de la luz o también el saberse orienta, conocer por dónde vienen los vientos y qué tipo de material es uno que envejece bien y puede funcionar de manera porosa para que tenga sentido.

Afirmó que hay muchas cosas que no han cambiado y que hay que recuperar de la vieja arquitectura como el talar o no un árbol. Sin embargo, el problema en México es que se usa madera, pero sobre bosques no regulados, por este motivo, acaban con la naturaleza.

En este sentido, hoy día el futuro tiene que ver con el carbono 14 puntos, con una muy buena utilización de la madera, laminada, bien trabajada. Adema´s, comentó que para poder hacer eso, se necesita regularizar el manejo de los bosques y no que se los acaben.

“Ahí donde ya viene una decisión colectiva a nivel social de la sociedad completa para tener esas responsabilidades compartidas”.

