"Si los tienen que asesinar que los asesinen, pero que no los desaparezcan": el crudo reclamo de las madres buscadoras

Cerca de un centenar de madres buscadoras de municipios de las cuatro regiones de San Luis Potosí marchan este 10 de mayo para exigir mayor diligencia de parte de las autoridades para dar con el paradero de sus seres queridos víctimas de desaparición forzada.

La manifestación está encebezada por la presidenta del colectivo "Voz y Dignidad por los Nuestros A. C." Capitulo San Luis Potosí, Edith Pérez Rodríguez quien desde agosto perdió a su hermano, dos hijos y dos sobrinos en la carretera de Ciudad Mante, Tamaulipas a Ciudad Valles, en la Huasteca potosina, "por ellos es que estoy marchando", expuso al borde del llanto.

"Que no desparezcan a nuestros hijos, que no los entreguen como sea, si mi hijo tuvo algo que ver en su organización, en su célula, que lo asesinen si lo tienen que asesinar, pero que no lo desparezcan", pidió.

Lamentó que en los últimos años la desaparición de personas en San Luis Potosí haya aumentado hasta un 300 por ciento, principalmente en el municipio de Tamuin dónde todos los días se extravían personas, así como en otros de la Zona Media como Cerritos, Rayón, Cárdenas, Alquines y en la región Altiplano lugares como Charcas, Venado, Matehuala.

"No se dice nada porque la gente tiene miedo, los amenazan e incluso los extorsionan", indicó.

La presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros criticó que el Centro de Identificación Forense funcione aún y tengan que realizar diligencias hasta Coahuila. Añadió que en el panteón del Saucito, en la capital potosina hay 700 cadáveres en la fosa común, pero la Fiscalía General del Estado no los exhuma por el alto costo que representa.

La marcha está acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) donde el Tercer Visitador, Alejandro García Alvarado dio a conocer que ese organismo autónomo monitorea 951 casos de personas víctimas de desaparición forzada cometida por particulares en San Luis Potosí.

La ombudsperson, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, por su parte, anunció que preparan un informe especial sobre el tema y afirmó que la justicia no es pronta.ni expedita en el caso de las madres buscadoras. El contingente partió de la Caja del Agua en la avenida Juárez, donde antes de caminar hicieron un pase de lista de sus familiares desaparecidos y aseguraron que este Día de la Madre ellas no tienen nada que festejar. También hicieron una parada en la sede del Congreso del Estado para llegar finalmente al edificio de la Fiscalía General potosina.

Michoacán se suma a la búsqueda de desaparecidos

Morelia, Michoacán.- De enero a abril de 2023, Michoacán se posicionó a nivel nacional como la tercera entidad con más número de personas desaparecidas, señaló Dora Jaimes, integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, Cofaddem “Alzando Voces”.

Previo a la marcha del 10 de mayo, en la que cada año madres buscadoras salen a exigir justicia a las autoridades por la desaparición de sus hijos, la activista mencionó que de acuerdo a un estudio elaborado entre enero y abril del presente año, por la Comisión Nacional de Búsqueda, en Michoacan hay un registro de 321 personas desaparecidas.

Con esta cifra, la entidad se ubica en el tercer lugar nacional en desaparición forzada y entre particulares por lo que exigen una audiencia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para dialogar sobre la problemática ante la incidencia de este delito que lastima a miles de familias michoacanas.

Dora, quien es familiar de Mauricio Jaimes, un joven de 27 años desaparecido hace una década, mencionó que debido a la ausencia de un análisis de los contextos en los que ocurren las desapariciones, no hay información certera respecto a qué desapariciones fueron forzadas, es decir, cometidas por corporaciones de seguridad y justicia,y cuáles son desapariciones entre particulares, perpetradas comúnmente por el crimen organizado.

La representante de la Cofaddem, señaló que actualmente, la delincuencia organizada es la principal responsable detrás de las desapariciones, sin embargo, “eso no justifica la inacción del estado para no buscarlos, para no investigar y por supuesto, para no encontrarlos”, expresó.

