"Ella tiene miedo que su papá se la vuelva a llevar": un Día de las Madres azotada por la violencia vicaria

"Mi hija se va a una convivencia con su papá y no me la regresa. Voy a su casa a buscarla y me encuentro con que él no está, estaban los papás y la hermana, y me dicen que no me la van a entregar, que yo soy una enferma de la cabeza, que me aleje. Voy y levanto una denuncia por retención de menores y no me hacen caso", explicó Andrea Argil a El Heraldo Digital al recordar cómo su hija de tres años fue alejada de su lado por 14 meses y sin poder tomar acciones legales porque hasta hace unos años las leyes consideraban, al menos en la Ciudad de México, que los padres no pueden secuestrar a sus propios hijos.

En marco del Día de las Madres, la historia de Andrea cobra mucha fuerza y es que ella es sólo una de las 3 mil 120 mamás que se enfrentan a este tipo de violencia, una cifra que tan sólo compone a las mujeres registradas en el Frente Nacional Contra Violencia Vicaria (FNCVV), según datos de la organización sin fines de lucro. Por supuesto, ellas no son las únicas víctimas, sino también sus hijos, que hasta este mes de mayo suman 6 mil 552 infancias lastimadas por estar alejadas de sus cuidadoras.

Protesta de mujeres en Mérida Yucatán. (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con el Congreso de la Ciudad de México, la violencia Vicaria es una de las tantas formas de agresión a las que se enfrentan las mujeres y una en la que la revictimización les ha llegado a impedir continuar con sus vidas, recuperar a sus hijos o en casos más serios, pensar en el suicidio o atentar contra su vida. Es por ello que Andrea Argil tras vivir en carne propia el haberse mantenido alejada de su pequeña se unió a la lucha del FNCVV.

No todas las madres celebran el 10 de mayo, así vivió Andrea su lucha

Andrea es una médico de 28 años de edad que vivió una de las peores experiencias cuando el papá de su hija, a quien en todo momento definió como un padre ausente, le pidió retomar las convivencias con la pequeña hasta que el 15 de enero de 2021 finalmente se dio el encuentro entre ellos y la retención de la infante, de entonces tres años. Lamentablemente, para la madre de familia recuperar a su primogénita fue un camino muy largo y lleno de obstáculos como la revictimización y la corrupción tanto de abogados como de instituciones.

"La violencia Vicaria es un tema bien complejo, la gente lo ve como un tabú porque si empiezas a decir ‘ el papá de mi hija me la quitó’, lo primero que empieza a decirte todo el mundo es ‘pues qué le hiciste’. O sea, en primera te mueres de la pena, que dices 'híjole, me quitaron a mi hija. Soy la única mamá a la que le han hecho esto seguramente'. Lo primero que te encuentras son críticas y te juzgan", agregó.

A pesar de ello, contó que son necesarios los núcleos de apoyo a los que ella y otras mujeres recurre para poder enfrentarse a todo lo que conlleva este tipo de violencia, en especial si se considera el perfil de los agresores que tienen habilidad con la palabra y cuentan diferentes versiones de la historia o incluso inventan cosas sobre las madres de sus hijos. "Me inventaron que yo no era médico, que era drogadicta, que soy una enferma psiquiátrica, me inventaron muchísimas cosas y cuando las autoridades no resuelven y no dicen 'a ver, regresen a la niña con su mamá', pues es más fácil para la gente decir ‘claro, seguramente es cierto, sí es drogadicta y una enferma porque tú la tienes’.

Los antecedentes de que en realidad el agresor era el papá de su hija venían desde mucho antes, pues según recordó la víctima, ella ya había presentado una denuncia por violencia física en contra del hombre; sin embargo, la violencia institucional le puso una de las primeras barreras que más tarde impactaron en el caso. "Lo primero que me dijeron fue: 'Para qué pierdes tu tiempo, es el papá de tu hija y lo vas a perdonar'; ya desde ahí dije, no inventes qué es esto, a ellos qué les importa si es el papá de mi hija y cómo saben que yo lo voy a perdonar".

Hasta el momento la Ley Vicaria se encuentra legislada en 21 entidades del país. (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de ello, Andrea fue ganando tiempo y tomando acciones legales sin que nadie lo supiera, pero en el camino una "abogada corrupta" terminó por retrasar aún más el caso y "venderse" a los acusados, hasta que llegó un nuevo abogado con el que el caso avanzó, pues entonces la Ley Vicaria aún no había sido aprobada en la CDMX y fue entonces cuando la víctima recurrió a las redes sociales para contar su historia: "Yo no sabia cómo estaba mi hija. Dije qué tal que le han hablado cosas que no son, que ya me olvidó, que no quiere estar conmigo; yo no sabía qué es lo que ella pensaba. Entonces cuando alguien me decía 'vi a tu hija en tal lado', yo decía 'dile por favor que yo la quiero, que la estoy buscando, acércate a ella'".

Por supuesto, la agonía no sólo era para Andrea, sino también para su pequeña de 3 años, ahora cinco, pues cuando recién fue separada de su madre la comunicación fue casi inexistente y aunque después se les permitió verse y hablar por medio de videollamadas, las decisiones las seguía tomando la familia paterna.

"Yo tengo videos de cuando iba a buscarla, ella llorando, pidiéndole a la familia de su papá que se quería ir conmigo, que ya no quería estar en esa casa; tengo otro video de una videollamada que me dejaron hacer de 10 minutos y la cortaron, y mi hija llorando pedía: 'Quiero seguir hablando con mi mamá, quiero hablar con mi mamá' y quienes la tenían en ese momento le decían: 'Ya luego hablas con ella, despídete, adiós'".

Fue en medio de todos sus intentos por recuperar a su hija que Andrea Argil dio con el FNCVV y con muchas otras madres que se enfrentaban a lo mismo y con el que entendió que no estaba sola. "Éramos un grupo bien chiquitito en WhatsApp y fue creciendo, ahorita ya es un movimiento nacional y ya son más de 3 mil mujeres las que estamos en esta lucha contra la violencia vicaria y la vida de nuestros hijos sin violencia".

Ganas de escapar y miedo de ver a su papá, las consecuencias en la pequeña

"A ella me la regresaron el 27 de abril (de 2022), tiene un año y todavía tiene ese temor de que su papá se la vuelva a llevar", explicó la médico sobre las terribles consecuencias a las que ella y su pequeña todavía se enfrentan. Y como una prueba más de que el Día de las Madres no siempre es feliz para las mamás, Andrea recordó que el año pasado durante el festival en el que participó su hija, comprobó los grandes cambios en su personalidad y de ser extrovertida, pasó a ser retraída e incluso sin ganas de bailar, a pesar de que el baile fue una de sus actividades favoritas.

"Ella regresó a los 4 años; estuvo 14 meses separada de mí. Me contaba que en las noches quería escaparse de la casa en donde estaba, pero que las puertas siempre estaban cerradas, que las ventanas también estaban cerradas. A mí me preocupó mucho esa cuestión, qué iba a hacer una niña de 3, 4 años en la calle sola si se llegaba a salir".

Quienes cometan este delito pueden pasar hasta cinco años en prisión. (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con la ahora activista por los derechos de las mujeres, reacciones como las que su hija tuvo son más comunes de lo que se piensan y pueden ocurrir de formas distintas según la edad de los infantes, pues el miedo puede ser respuesta en los más pequeños; mientras que el rechazo es más común en los adolescentes. Ante ello precisa que desde el FNCVV han notado que los agresores, es decir, quienes sustraen a los infantes, utilizan la manipulación y cambian los recuerdos de sus propios hijos para que exista un rechazo hacia las progenitoras.

"Les implantan historias de: ‘¿Te acuerdas que tu mamá siempre te pegaba?, no pues no me acuerdo, sí siempre te pegaba’ y con los adolescentes los quieren comprar con: ‘No, mira, quédate conmigo porque yo te voy a comprar un coche o yo te voy a llevar de viaje y tu mamá no te va a dar ni siquiera de comer".

La buena noticia, al menos en su caso es que su hija nunca sintió un rechazo hacia ella y con ayuda de la terapia han logrado superar este amargo capítulo de sus vidas; sin embargo, por cuestiones legales la menor tiene que seguir enfrentando otro de sus miedos. Según nos contó Andrea, ahora ella tiene un régimen de convivencias con su papá de 12 horas a la semana, pero "me dice muy frecuentemente que ella tiene miedo que su papá se la vuelva a llevar".

¿Qué es la Violencia Vicaria y en qué Estados está legislada?

Aunque el caso de la médica de 28 años es uno de los mejores ejemplos para explicar qué es la violencia Vicaria, resulta mucho más complejo de entenderlo y por lo tanto, de legislarla. La buena noticia es que en marzo pasado fue aprobada en el Senado de la República con hasta cinco años de prisión a quienes cometan este delito de sustracción de menores de 18 años; mientras que hasta el momento se encuentra legislada en 21 entidades del país.

"Violencia Vicaria: es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o haya mantenido una relación de hecho o de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, que provoque la separación de la madre con sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer, a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia, para manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo, ocasionando un daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo a ella y a sus hijas e hijos e incluso el suicidio a las madres y a sus hijas e hijos, así como desencadenar en el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos perpetrados por su progenitor. Este tipo de violencia puede cometerse también a través de familiares o personas con relación afectiva con quien la comete. Es particularmente grave cuando las instituciones destinadas a la atención y acceso a la justicia, al no reconocerla, emiten determinaciones, resoluciones y sentencias sin perspectiva de género vulnerando derechos humanos de las mujeres y el interés superior de la niñez", precisa el Congreso de la CDMX.

En marco del Día de las Madres, la miembro del FNCVV no dudó en compartirles a todas las mujeres que se están enfrentando a una situación como esta en la que sus exparejas "secuestraron" a sus hijos, no los dejan ver y los sometan a otros tipos de violencias, que "estamos para apoyarnos, no son las únicas, desgraciadamente cada día somos más las que estamos viviendo este tipo de violencia. Es un trabajo muy duro porque la violencia no termina con la recuperación de los hijos, hay muchos efectos secundarios en su conducta, en su forma de pensar, de ver las cosas".

