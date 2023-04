Sheinbaum anuncia acciones contra la discriminación después de la agresión en el Cabaretito

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum informó que se reforzarán el programa “La Noche es de Todos”, e implementarán una campaña contra la discriminación, toda vez que se han disparado el delito de homicidio por riñas.

Lo anterior, después de una agresión que sufrieron nueve integrantes de la comunidad LGTTTI+ en el bar Cabaretito, ubicado en la Zona Rosa, alcaldía Cuauhtémoc.

Agresores dejaron malheridos a 9 jóvenes Foto: Twitter @CarlosTejedaA

Recordó que la acción “La Noche es de Todos”, que tiene como propósito de verificar los procedimientos legales vigentes de los centros nocturnos para garantizar la seguridad y protección de la población en Ciudad de México.

Añadió que los trabajos se llevan en coordinación con Fiscalía General de Justicia capitalina, la Secretaría de Gobierno, el INVEA, y PAOT.

Campaña contra la discriminación

Durante la inauguración del "Gran Remate de Libros", en el Monumento a la Revolución, la mandataria capitalina dijo que su administración analiza impulsar una campaña contra la discriminación, la cual ha sido un éxito en Baja California Sur.

“La estamos revisando, que se llama Párale a la Violencia, y estamos revisando si es exactamente este eslogan u otro, vinculado con los Lunes por la Educación, que los vamos a recuperar, que tienen que ver con esto, con hacer de la ciudad una Ciudad de Libertades, de Derechos, en donde la discriminación sea cosa del pasado”, destacó.

Reconoció qué hay un aumento en el delito de homicidios por riñas “que no habíamos tenido hace tiempo, porque la gente ya está saliendo y durante mucho tiempo no salió, y no queremos obviamente que ocurra eso”.

La jefa de gobierno recordó el caso de discriminación en Sonora Grill Foto: Especial

“Entonces es una campaña muy amplia que va a ser parte de esta campaña contra la discriminación, que tiene que ver con las sanciones también a los establecimientos que claramente están discriminando, como es el caso de Sonora Grill. Entonces es una campaña general de pararle a la violencia, pararle a la discriminación y seguir siendo una Ciudad de Derechos”, concluyó.

Clausuran restaurante "Cabaretito Punto y Aparte"

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas clausuró, por denuncia de violencia de género, el Restaurante Bar Cabaretito Punto y Aparte localizado en la calle de Amberes, colonia Juárez, en la Zona Rosa.

Los sellos fueron instalados la madrugada de este miércoles, por parte de personal de la Dirección General de Gobierno en coordinación con la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales.

Jóvenes solían divertirse en este Bar Foto: Google Maps

Durante el acto administrativo la alcaldesa aseguró que el lugar permanecerá cerrado por no cuidar a los visitantes de esta demarcación.

Alrededor de las 03:00 am de este miércoles, y a las afueras del establecimiento en mención, la titular de la demarcación envió un mensaje en el que dejó en claro que atiende las denuncias vía ciudadana, en medios de comunicación y redes sociales, donde se dio cuenta de violencia ejercida por personal de este establecimiento mercantil a personas de la comunidad LGBTTTI por lo que decidió tomar esta medida.

El restaurante bar de la CDMX ya fue clausurado Foto: Twitter @CarlosTejedaA

“Quiero decirles que el compromiso es claro: cuidar a la gente que visite la Alcaldía Cuauhtémoc” dijo mientas mostraba los sellos de suspensión de actividades.

“El mensaje para los empresarios es que se trata de un castigo: porque no comprenden que la obligación es cuidar a los comensales, a las personas que visitan estos espacios”, agregó.

SIGUE LEYENDO

Claudia Sheinbaum felicita a AMLO por "seguir haciendo historia" con Iberdrola

Claudia Sheinbaum busca que editoriales puedan donar libros sin tener que pagar impuestos

Claudia Sheinbaum asiste a inauguración de instalaciones de la sección 60 del SNTE

DRV