Corenadr obtiene el primer lugar nacional en menor tiempo de detección de columnas de humo

A través de Twitter, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) destaca las laborales realizadas por el personal de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), quien se encarga de regular, coordinar y ejecutar acciones y programas para la conservación y preservación de los ecosistemas del suelo de conservación.

"Los brigadistas de nuestra #Corenadr tienen el primer lugar a nivel nacional en el menor tiempo de detección de columnas de humo, ya que lo hacen en un tiempo aproximado de ¡5 minutos!, cuando el promedio nacional es de una hora 5 minutos. Si ves humo o fuego repórtalo al", señala la Sedema. Estos brigadistas han sido capacitados por instrucción del Gobierno de la CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum, para que puedan combatir incendios en menor tiempo y con mayor precisión.

Desde hace meses se realizan capacitaciones a elementos del Heroico Cuerpo de Brigadistas del Suelo de Conservación para que tengan las herramientas e información suficiente para actuar de manera precisa al momento de atender incendios, preservando así su integridad física y los espacios a los que acuden. Además, la CDMX es la única entidad con un protocolo para la atención a dichos desastres, algo que la propia Claudia Sheinbaum ha destacado.

Combate a incendios forestales

De acuerdo con la Sedema, en lo que va del 2023, la CDMX junto con el Estado de México son las entidades que más incendios forestales han registrado, en el caso particular de la capital del país, hasta el 10 de marzo tenía un registro total de 187 eventos.

El Gobierno de la CDMX y sus dependencias han pedido a la ciudadanía reportar cualquier incidente al 911 o al número 55-41-65-08-22.

Por su parte, la secretaría invita a la ciudadanía a no encender fogatas en el Suelo de Conservación, no tirar colillas de cigarro, no tirar basura, entre otras actividades que provoquen incendios y contaminación.

